Retour sur la Lune : Artemis II dévoile des images inédites de la face cachée et de la Terre

La mission Artemis II a marqué un tournant dans l'exploration spatiale, avec le premier voyage d'astronautes vers la Lune en plus de 50 ans. L'équipage a immortalisé des moments exceptionnels, offrant des vues inédites de la face cachée de la Lune et de la Terre, tout en explorant de nouvelles possibilités scientifiques et émotionnelles.

Le 1er avril, les astronautes ont entrepris leur voyage vers la Lune , une première en plus de 50 ans, dans le cadre de la mission Artemis II. Reid Wiseman, Vitor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, les quatre membres d'équipage, ont effectué un vol de dix jours autour de la Lune , une étape préparatoire cruciale pour un alunissage prévu en 2028. Le 6 avril, durant leur 'survol lunaire', ils ont minutieusement observé la face cachée de notre satellite naturel.

Le public a également eu le privilège de découvrir ces images captivantes, grâce aux nombreuses photographies prises par l'équipage. Parmi ces clichés, on découvre une 'Earthset' saisissante, où la Terre semble disparaître derrière l'horizon lunaire, mettant en valeur le paysage lunaire rugueux au premier plan, avec la Terre en arrière-plan. Cette image évoque l'emblématique 'Earthrise', prise lors de la mission Apollo 8 en 1968, qui fut le premier vol habité autour de la Lune. La photo, prise par l'astronaute américain Bill Anders, avait marqué les esprits. \Une autre photographie montre à nouveau la 'Earthset'. La partie sombre de la Terre visible sur l'image correspond à la nuit. Du côté diurne, on distingue des nuages tourbillonnants au-dessus de l'Australie et de l'Océanie. Bien que la Lune apparaisse familièrement grise sur ces clichés, les astronautes ont été témoins d'une palette de couleurs variées. 'Aristarchus (un cratère) présentait des nuances verdâtres', a décrit Jeremy Hansen, spécialiste de mission canadien. 'C'était très spécial, je n'ai rien vu de tel ailleurs sur cette face de la Lune. Ensuite, j'ai vu beaucoup de ce que je décrirais comme des teintes brunâtres.' Outre les photos lunaires, l'équipage d'Artemis II a également partagé des autoportraits, ou plutôt, des 'selfies' de l'espace, notamment avec des lunettes d'éclipse spéciales. Ces dernières étaient destinées à protéger leurs yeux lors d'une éclipse solaire survenue le 6 avril. Le Soleil, la Lune et le vaisseau spatial Orion étaient parfaitement alignés. C'était la première fois que des lunettes d'éclipse étaient utilisées à bord d'un vol spatial. La NASA a également partagé ces photos de l'éclipse, prises par les astronautes.\Les astronautes ont également partagé des images de deux cratères lunaires pour lesquels ils ont proposé des noms pendant cette mission. Il s'agit de cratères visibles à l'œil nu mais qui n'avaient pas encore été nommés. L'un d'eux devrait être baptisé 'Caroll', un hommage émouvant à l'épouse du commandant Reid Wiseman, décédée en 2020 des suites d'un cancer. Pour l'autre cratère, ils proposent 'Integrity', le nom donné à leur vaisseau spatial Orion. Ces propositions seront soumises officiellement après la mission et devront ensuite être approuvées. Les images détaillées de la face cachée de la Lune, capturées par l'équipage d'Artemis II, continueront de fasciner les scientifiques pendant des mois, voire des années. On retrouve ainsi des photographies extrêmement détaillées de la surface lunaire. Pendant ce temps, les quatre astronautes sont progressivement en route vers la Terre. Leur mission lunaire les a emmenés plus loin dans l'espace que jamais auparavant. Ils ont atteint une distance record de 406 771 kilomètres. En plus des photographies de la Lune, ils ont également pris des photos d'eux-mêmes lors de ce voyage unique. Si tout se passe comme prévu, l'équipage atterrira sur Terre le 10 avril, heure locale (11 avril, heure belge) dans l'océan Pacifique, au large de San Diego





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