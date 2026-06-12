Retour sur scène de Kid Noize après une année de polémique

Le DJ belge Kid Noize fait son grand retour sur scène samedi à Mouscron, accompagné de quatre jeunes talents dans son nouveau collectif House of Noize. Après une année marquée par la polémique, le DJ a révélé avoir discuté avec les organisateurs qui s'étaient sentis lésés et avoir compris leur point de vue. Il a également expliqué que ce bad buzz lui avait donné un coup de pouce au niveau international, lui permettant d'attirer de jeunes DJ étrangers dans son nouveau collectif. Par ailleurs, le groupe liégeois 'Place des grands hommes' a décidé de renoncer à sa tournée, expliquant ne plus avoir envie de monter sur scène pour défendre le répertoire de Patrick Bruel. Ce dernier a également annulé une quinzaine de concerts prévus cet été, dont celui qui devait se tenir à Bastogne.

Le DJ belge Kid Noize fait son retour sur scène samedi à Mouscron accompagné de quatre jeunes talents dans le nouveau collectif House of Noize, après une année marquée par la polémique .

Il révèle avoir parlé aux organisateurs qui se sont sentis lésés et avoir compris leur point de vue, mais également que ce bad buzz lui a donné un petit coup de pouce au niveau international, lui permettant d'attirer de jeunes DJ étrangers dans son nouveau collectif. Le groupe liégeois 'Place des grands hommes' renonce à sa tournée : 'Je n'ai plus envie de monter sur scène et défendre le répertoire de Patrick Bruel'.

Patrick Bruel annule une quinzaine de concerts prévus cet été, dont celui qui devait se tenir à Bastogne : 'C'est une épine hors du pied'





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