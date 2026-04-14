Retour vers le passé : Nakache et Toledano explorent l'adolescence des années 80

Les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano se replongent dans leur adolescence des années 80, explorant les thèmes de la première fois, de l'amour et de la quête identitaire, tout en questionnant la pertinence de ce récit pour les jeunes générations.

On dit souvent qu’un film est réalisé en réaction au précédent. Le film précédent explorait des thématiques on ne peut plus actuelles. Vous êtes-vous dit, une fois la cinquantaine passée, qu’il était temps de se replonger dans votre glorieux passé ?

Olivier Nakache : Oui, assurément, le dernier film était très moderne et abordait les préoccupations de notre époque. Et là, nous avons pensé qu’il serait pertinent de continuer à traiter les questions de notre temps, mais en se réfugiant dans une période que nous connaissions bien, lorsque nous avions 13 ans en 1985, avec une multitude de souvenirs qui se croisaient. Et oui, à peine la cinquantaine passée, même si on fait plus jeune, nous nous sommes sentis prêts à explorer notre adolescence. Ce qui est intéressant, c’est que c’est la seule période de notre vie où nous ne nous sommes pas connus l'un l'autre. Forcément, il y a donc deux adolescences distinctes.

En tant qu'auteurs du scénario, comment avez-vous procédé au tri ? Fallait-il qu'un souvenir résonne chez chacun de vous ?

Eric Toledano : Exactement, il fallait une sorte de représentation de ce que l’on ressent à l’adolescence, perçue par nos deux esprits, mais qui, comme toujours, ne font qu'un, car le personnage de Vincent, 13 ans, est notre regard et notre point d'ancrage dans le film. De plus, ce que nous voulions retrouver, c’était une sensation de pureté, de la première fois, le regard initial sur toutes ces problématiques qui allaient évoluer. Est-ce que ce n'est pas simplement une illusion ? C'est la première fois que l'on tombe amoureux, la première fois que l'on ressent du désir, la première fois qu'on nous parle de religion, de mort, de maladie. Toutes ces premières fois se sont accumulées dans ces deux visions. Et, à chaque fois qu’une anecdote pouvait éclairer le thème choisi, nous la partagions.

Avez-vous fait des compromis ? S'agit-il du père de l'un et de la mère de l'autre ? Comment avez-vous trouvé le juste milieu ?

Olivier Nakache : Nous parlons plutôt de fusion. C'est une fusion, puis, ensemble, nous avons essayé d'extraire la cinégénie de nos souvenirs, car nous voulions faire un film, pas un documentaire. Par conséquent, à un moment donné, les personnages ont existé avec leurs propres caractéristiques, même s'ils sont imprégnés de souvenirs et de vérités. C'est pourquoi nous disons souvent que c'est le film le plus sincère et le plus intime que nous ayons fait, car nous nous dévoilons entièrement, en parlant de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, en parlant de nous-mêmes. Comme le dirait Wenders, c'est à la fois si loin et si proche. Cela fait 40 ans, et pourtant, c’est déjà un film d’époque.

Bien sûr, il y a les souvenirs, et puis, il y a la réalité : Télé 7 jours, le Jeu de la valise, les cassettes VHS… Michel Drucker est intemporel ! Comment s’assurer que cela reste historiquement pertinent ? Pour un jeune d’aujourd’hui, qui n’a pas besoin de chercher un lecteur de VHS et qui a tout à portée de main sur son téléphone, est-ce que les quêtes de ces deux garçons peuvent encore leur parler ? Pensez-vous que le film peut être transgénérationnel ?

Eric Toledano : Oui, d’abord, car l’adolescence est quelque chose d’intemporel. Et ces turbulences, chacun les connaît, même si le contexte n’est pas le même. Chaque génération connaît cette rupture avec l’enfance, etc. Mais au-delà de cela, je pense que les ados d’aujourd’hui ont beaucoup entendu parler de cette période par leurs parents. Ils ne connaissent pas leurs parents à l’adolescence, donc c’est ce que nous leur proposons. Et nous avons reçu des témoignages dans les salles, lors d’avant-premières, avec des gens qui disaient : c’est amusant, vous m’avez rendu nostalgique d’une période que je n’ai pas vécue ! Et je crois qu’ils la fantasment un peu. Nous la racontons sans nostalgie car, comme vous l’avez dit, ce n’était pas mieux avant. Il y avait le sida, le chômage, le racisme, il y avait aussi la menace nucléaire, les guerres et les attentats. Mais il y avait aussi autre chose que l’on peine à décrire avec des mots et que le film décrit, dans une atmosphère et une sensation, et je pense que ces ados, ces jeunes, avaient besoin d’en savoir plus sur la période ou le monde dans lequel ont grandi leurs tantes, leurs oncles, leurs parents, et cela met une sorte de réponse devant une énigme.

Vous avez pensé immédiatement à Camille Cotin et Louis Garrel en écrivant le film. C’est formidable, mais en même temps, c’est extrêmement risqué. S’il y a des problèmes d’agenda, si, par extraordinaire, le film ne leur plaît pas, qu’ils ne le sentent pas, vous aviez des plans B





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