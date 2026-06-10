Retrait possible des Russes de la flèche de Kinburn : un signal stratégique pour l'Ukraine

Des sources ukrainiennes indiquent que les troupes russes auraient entamé un retrait de la flèche de Kinburn, point clé du sud‑ouest ukrainien, ce qui pourrait ouvrir la voie à une navigation plus sûre en mer Noire et renforcer les positions ukrainiennes dans la région.

Dans le sud‑ouest de l' Ukraine , à l'endroit où le Dniepr se jette dans la mer Noire, s'ét{{{{{}}}}étend une étroite bande de terre de dix kilomètres de long sur quatre de large, connue sous le nom de flèche de Kinburn .

Cette réserve naturelle, réputée pour sa beauté, revêt également une importance stratégique majeure : quiconque contrôle cette pointe maîtrise l'embouchure du Dniepr et, par conséquent, l'accès aux ports d'Odessa, de Mykolaïv et de Kherson. Occupée par les forces russes depuis juin 2022, elle a servi de point d'appui pour des frappes contre les positions ukrainiennes dans tout le sud du pays.

Kiev avait même sollicité Washington afin d'inclure le retour de la flèche dans tout futur accord de paix à présenter à Moscou.



Selon plusieurs médias ukrainiens, les troupes russes auraient commencé à se retirer de la flèche de Kinburn ces derniers jours. Cette information, qui n'est pas encore confirmée de façon indépendante, serait le fruit d'une pression continue exercée par les drones ukrainiens, qui auraient interrompu les lignes d'alimentation de la petite avant‑poste isolée.

L'impact de ces opérations aériennes aurait ainsi affaibli la valeur stratégique de la zone, qui se serait détournée des ambitions russes sur Odessa pour se concentrer davantage sur les combats dans le Donbass et la région de Zaporijjia. Si ce retrait devait se confirmer, il ouvrirait la voie à une navigation plus sûre en mer Noire, faciliterait l'accès des exportateurs aux ports de Mykolaïv et de Kherson et pourrait permettre à l'Ukraine de recouvrer le contrôle de l'ensemble de la zone de Mykolaïv.





Au-delà de Kinburn, le front ukrainien montre des signes de regagnement de terrain. Pour la deuxième fois depuis le déclenchement du conflit, l'armée ukrainienne a repris des territoires auparavant occupés, notamment dans les provinces de Donetsk et de Zaporijjia. Après une période où la Russie avait continuellement avancé depuis octobre 2023, les lignes semblent aujourd'hui s'inverser, même si la progression ukrainienne reste prudente.

Les succès récents sont en grande partie attribués à l'efficacité accrue des drones à moyenne portée, capables de cibler les voies d'approvisionnement russes, de perturber les rotations de troupes et de soutenir les avant‑postes ukrainiens. Dans les jours précédents, des frappes ont visé un pont reliant la Crimée au continent, endommagé une voie ferrée et touché des installations pétrolières, démontrant la capacité de l'Ukraine à frapper au cœur de la logistique russe.

Après plus de quatre ans de conflit, la Russie détient encore approximativement 19 pour cent du territoire ukrainien, mais les dynamiques sur le terrain laissent entrevoir un glissement d'équilibre.



À Moscou, alors que les élections législatives de septembre approchent, les conseillers du président se préparent à présenter à la population une image positive d'une éventuelle victoire, en proposant des exigences territoriales moins élevées, limitées aux régions de Donetsk, Louhansk ainsi que certaines parties de Kherson et Zaporijjia jusqu'à la ligne de front actuelle.

Cependant, le haut commandement militaire pousse une stratégie plus ambitieuse, affirmant que les forces russes pourraient reprendre l'ensemble du Donbass d'ici l'automne 2026. Aucun accord de paix concret n'est encore à l'ordre du jour, et les tensions restent vives sur le front sud‑ouest ainsi que dans les zones du Donbass, où chaque avancée ou retrait peut avoir des répercussions majeures sur la suite du conflit





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