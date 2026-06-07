Retraite anticipée : plus de six Belges sur dix souhaitent partir avant l'âge légal

Une majorité de Belges veut cesser son activité professionnelle avant l'âge légal de la pension, fixé à 66 ans, touchant tous les secteurs et classant la Belgique parmi les moins bien lotis en Europe, avec des implications pour le marché du travail déjà en tension.

En Belgique , l' âge légal de la pension est fixé à 66 ans, avec une progression vers 67 ans à partir de 2030, et une possibilité de récompense financière pour ceux qui continuent de travailler.

Malgré cela, plus de six Belges sur dix souhaitent partir à la retraite avant cet âge, en visant en moyenne la soixantaine. Les témoignages recueillis mettent en avant des considérations personnelles comme la difficulté croissante du travail, le stress, et le désir de profiter de la vie et des proches tout en étant encore en bonne santé.

Ce souhait de départ précoce traverse tous les secteurs professionnels : 69% des travailleurs de l'industrie, 68% dans les services administratifs, 67% dans le bâtiment, 66% dans l'Horeca et 58% dans les soins de santé y sont favorables. À l'inverse, seulement 17% des Belges envisagent de travailler au-delà de l'âge de la pension. Certains citoyens expriment pourtant une opinion contraire, trouvant un équilibre et un bien-être dans le travail, ou estimant que l'arrêt brutal après une longue carrière est difficile.

Comparée à d'autres pays européens, la Belgique affiche l'un des taux les plus bas en matière de volonté de travailler au-delà de l'âge légal. Katleen Jacobs de SD Worx souligne que la Pologne est la meilleure élève, et évoque un contexte historique où des systèmes ont permis de quitter le marché du travail plus tôt.

Cette situation exerce une pression supplémentaire sur un marché du travail déjà confronté à des pénuries de main-d'œuvre, près d'un employeur sur deux signalant des difficultés de recrutement. Les implications économiques et sociales de ce désir massif de retraite anticipée interrogent sur la soutenabilité du système de pensions et la nécessité d'adapter les politiques publiques pour encourager une présence plus longue des travailleurs seniors, tout en répondant aux aspirations légitimes de la population





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