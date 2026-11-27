Marc Marquez annonce officiellement sa retraite de MotoGP au terme de la saison. Le champion du monde disputera son ultime course a Valence face a ses supporters.

L'histoire de la MotoGP s'arrache brusquement un de ses plus grands héros. Marc Marquez a surpris le monde entier en annonçant sa retraite sportive, alors qu'il venait tout juste de remporter son huitième titre mondial, son second consécutif. Cette décision majeure met fin à une carrière exceptionnelle marquée par la domination et la passion.

Adieu spectaculaire a Valence pour le champion espagnol

Marc Marquez choisit de boucler la boucle au circuit de Valence, la terre de ses supporters. C'est devant le public qui l'a toujours acclamé qu'il disputera son dernier Grand-Prix. Cette fin de carrière au pays natal permet au pilote de clôturer sa légende dans un cadre symbolique fort. La émotion était palpable lors de la conférence de presse du vendredi.

Also read François Damas dénonce le terme euthanasie et définit l'aide médicale à mourir comme un accompagnement

Raison de retraite : une determination prise bien avant

Pourquoi prendre sa retraite quatre jours après avoir glissé un huitième titre mondial ? Marc Marquez explique que parfois, il n'y a pas de raison unique. Il fallait simplement comprendre certaines situations personnelles. Sa décision avait été prise bien avant la fin du championnat. Le seul membre de sa famille au courant était son frère, Alex Marquez.

Il a attendu d'annoncer son départ pour ne pas nuire à sa compétition. Penser à la retraite lui coûtait trop d'énergie mentale. Il a choisi de se battre pour le titre jusqu'au bout. Sa décision était fermement arrêtée, qu'il finisse en beauté ou non. La lutte pour le championnat restait sa priorité absolue.

Advertisement

Problème de bras et peur de la blessure future

Tout le monde sait que Marc Marquez galère avec son bras. Cette blessure chronique est le moteur principal de son départ. Il est actuellement sous contrat avec Ducati. Il tient à remercier l'équipe pour sa compréhension de sa situation médicale complexe. La signature du nouveau contrat en mars était un engagement envers la course.

Marc Marquez ne savait pas qu'il subirait une autre opération au bras. Il craignait de galérer encore plus physiquement lors des prochaines saisons. Il aurait pu continuer à travailler et à se battre. Cependant, il reconnaît avoir commencé à sentir la peur. Cette peur n'est pas celle de la moto ni celle de la vitesse.

C'est la peur d'une blessure qui s'aggrave qui le hante désormais. La santé physique prime aujourd'hui sur la gloire sportive. Il reste compétitif mais préfère réfléchir à son avenir. Le bon moment est arrivé pour tourner cette page. Il ressent ce départ comme une nécessité vitale. Sa passion pour le MotoGP reste intacte.

Continuer de vivre autour de la MotoGP avec passion

Marc Marquez ne quittera pas complètement l'univers de la course. Il continuera à vivre pour le MotoGP, sa plus grande passion depuis longtemps. La moto a toujours été au cœur de sa vie. Il garde un souvenir impérissable des gens du paddock. Ces personnes l'ont aidé à prendre du plaisir tout au long de sa carrière.

Advertisement

Il se sent fier d'avoir rencontré autant de belles personnes. Ce plaisir est la récompense principale de ces années. Il a pris beaucoup de plaisir en MotoGP depuis 2013. Sa carrière est un mélange de victoire et d'émotion pure. Il quitte la compétition à sa manière, comme il y est arrivé. L'histoire retiendra sa résilience et son talent unique. Son départ laisse un vide immense dans le sport automobile et motocycliste.