Léo Schilperoord, 70 ans, et son épouse Mirjam sont deux ornithologues néerlandais chevronnés et passionnés de photographie. Ils parcourent le monde depuis près de 15 ans et partagent leurs observations sur les réseaux sociaux. En Argentine, ils photographient un oiseau particulier dans une décharge. Le décès de Léo Schilperoord et de son épouse Mirjam, quelques jours d’intervalle, est attribué à une infection hémorragique virale. Les autorités argentines réfutent la possibilité d’une contamination à Ushuaïa, mais soulignent que les deux retraités ont très bien pu être infectés dans d’autres régions d’Argentine.

Léo Schilperoord, 70 ans, et son épouse Mirjam sont deux ornithologues néerlandais chevronnés et passionnés de photographie. Ils parcourent le monde depuis près de 15 ans et partagent leurs observations sur les réseaux sociaux.

En Argentine, ils photographient un oiseau particulier dans une décharge. Le 27 novembre, les deux retraités atterrissent en Argentine pour un voyage de cinq mois. Ils passent par le Chili et l’Uruguay avant de retourner en Argentine, notamment à Ushuaïa. Là-bas, ils se rendent dans une décharge à ciel ouvert, afin de photographier un oiseau bien particulier : un caracara à gorge blanche.

Le décès de Léo Schilperoord et de son épouse Mirjam, quelques jours d’intervalle, est attribué à une infection hémorragique virale. Les autorités argentines réfutent la possibilité d’une contamination à Ushuaïa, mais soulignent que les deux retraités ont très bien pu être infectés dans d’autres régions d’Argentine





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