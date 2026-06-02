Retrouvée saine et sauve, la fillette de trois ans enlevée par son père dans le Gard

Une fillette de trois ans enlevée illégalement par son père à Uzès a été localisée le lendemain dans un département voisin. L'enquête, ouverte pour disparition inquiétante, se poursuit.

Une inquiétante disparition avait été signalée lundi lorsqu'un père, sans autorisation, a retiré sa fille de trois ans de la famille d'accueil où elle était hébergée à Uzès.

Les services de police de Nîmes ont immédiatement ouvert une enquête pour disparition inquiétante et ont déployé des équipes de gendarmerie pour quadriller le secteur d'Uzès ainsi que les localités voisines du Gard, dont Pont Saint Esprit. Les recherches se sont intensifiées après que le père a pris la petite fille et l'a emmenée hors de la ville sans aucune autorisation légale.

Les autorités ont interrogé les proches du père et ont examiné les éventuels liens familiaux dans les communes limitrophes, tout en diffusant un avis de recherche destiné au public afin de faciliter le repérage de la fillette. Le mardi suivant, les investigations ont porté leurs fruits : la petite a été retrouvée saine et sauve dans un département voisin du Gard.

Les informations provenant de sources proches de l'enquête n'ont pas précisé immédiatement si le père a été interpellé ou si des charges ont été retenues contre lui, mais la localisation de l'enfant a permis de mettre un terme à la situation anxiogène qui prévalait depuis le lundi. Le parquet de Nîmes, qui dirigeait l'enquête, n'a pas encore publié de communiqué officiel concernant d'éventuelles arrestations ou la suite judiciaire prévue, laissant la population locale dans l'attente de réponses concrètes.

Cette affaire rappelle la sensibilité des procédures d'accueil d'enfants placés et la nécessité d'une surveillance étroite des déplacements des représentants légaux. Elle met également en lumière le rôle crucial des forces de l'ordre qui, grâce à une coordination efficace entre les services de police et les gardes républicaines, ont pu sécuriser le retour de la fillette sans qu'aucun dommage physique ne soit constaté.

Les autorités appellent les parents et les tuteurs à respecter scrupuleusement les modalités d'autorisation de sortie afin d'éviter que des cas similaires ne se reproduisent. Les dossiers sont désormais en cours de traitement judiciaire, et la communauté d'Uzès espère que l'incident servira de leçon pour renforcer les dispositifs de protection des mineurs placés





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