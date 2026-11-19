Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se réunissent pour la première fois à l'Apec. Discussions sur l'IA super intelligente, pétrole et détente géopolitique.

La scène diplomatique mondiale a connu un tournant spectaculaire lors du sommet de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique ( Apec), marqué par la présence simultanée de Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Cette coïncidence historique a permis la tenue d'une rencontre trilatérale inédite, rompant avec les tabous géopolitiques habituels entre Pékin, Moscou et Washington. L'atmosphère était solennelle, les dirigeants se tenant aux côtés des autres membres de l'organisation régionale, certains ceints d'écharpes bleues et d'autres d'écharpes rouges, symboles distinctifs de leurs statuts respectifs lors de cette session plénière majeure.

Une rencontre trilatérale sans précédent

Ce sommet tripartite organisé dans la journée avec ses homologues russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump constitue la première fois que les trois puissances se réunissent autour d'une même table sous le signe de la paix mondiale. Donald Trump a qualifié l'accueil en grande pompe réservé la veille par son homologue chinois, venu l'accueillir personnellement à l'aéroport, d'un honneur inédit depuis des décennies en Chine. Cette gestuelle protocolaire exceptionnelle a servi de prélude à des discussions intenses, visant à examiner comment ces trois nations pourraient collaborer sur les défis globaux tout en maintenant leurs positions stratégiques respectives.

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L'intelligence artificielle au cœur du débat

Une question technique et éthique majeure a dominé les échanges entre Donald Trump et Xi Jinping : la régulation de l'intelligence artificielle, et plus spécifiquement de la superintelligence (SI). Alors que les partages d'opinions entre les pairs de l'Apec demeurent partagés sur la question, Xi Jinping a exprimé une position claire en réclamant que l'IA reste libre de contraintes excessives. Le dirigeant chinois a déclaré que, s'il s'agit de superintelligence, elle doit être surveillée, mais qu'ils s'opposent fermement à toute forme de réglementation stricte ou à toute mesure visant à contrôler et à étouffer la superintelligence, et ne laisseront pas cela se produire.

Donald Trump, interrogé plus tôt sur ce qu'il escomptait du sommet trilatéral du jour, a révélé ses attentes à la chaîne Fox News. Sa participation à cette dynamique trilatérale suggère une volonté d'intégrer la technologie de pointe dans les discussions géopolitiques, bien que son approche privilégie souvent l'effet d'image. Le milliardaire républicain a affirmé avoir attendu avec impatience cet événement, au risque de conforter les soupçons qu'il recherche un effet d'image plus que de la substance réelle, selon les observateurs de la scène politique internationale.

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Coopération pétrolière et vision stratégique

Au-delà des questions technologiques, la dimension économique et énergétique de la rencontre a été soulignée par les médias d'État chinois. Une déclaration conjointe a été annoncée à l'issue du sommet trilatéral entre leurs présidents jeudi, dans laquelle ils disent notamment vouloir augmenter la production et la distribution de produits pétroliers raffinés dans le monde. Cette orientation vers une coopération énergétique accrue pourrait avoir des répercussions significatives sur les marchés mondiaux, offrant une perspective de stabilité ou de redistribution des flux de ressources naturelles entre les trois nations.

M. Xi a par ailleurs indiqué cette déclaration conjointe à l'agence de presse Chine nouvelle, confirmant la formalisation de ces intentions. La présence de Vladimir Poutine dans cette configuration triangulaire ajoute une couche de complexité géostratégique, reliant les résources russes aux technologies chinoises et aux marchés américains. Cette alliance potentielle, bien que limitée à ce sommet spécifique, redessine les contours de la coopération économique asie-pacifique et au-delà.

Impact et perspectives diplomatiques

Cette réunion historique pose les jalons d'une nouvelle ère de diplomatie où les divisions idéologiques classiques semblent s'estomper face aux intérêts économiques et technologiques communs. La tenue de cette session plénière des dirigeants de l'organisation régionale, devant des pairs partagés, montre que la multipolarité n'est plus seulement théorique mais se concrétise par des actions coordinnées. Les citoyens et les marchés observeront désormais avec attention la traduction de ces déclarations de principe en politiques concrètes, notamment dans le secteur pétrolier et la gouvernance de l'intelligence artificielle.