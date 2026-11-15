Analyse de la rencontre inédite entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping en Chine. Enjeux sur le nucléaire, l'Iran et l'Ukraine.

Les dirigeants Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi en Chine pour une conférence diplomatique d'une importance capitale. Cette réunion inédite place les tensions avec l' Iran et le contrôle des armements nucléaire s au centre des discussions. Les divergences entre les trois puissances mondiales risquent toutefois de compliquer tout accord significatif sur ces questions géopolitiques sensibles.

Contexte Tensions Iran Base Américaine

Les tensions avec l'Iran constituent un élément déclencheur majeur de cette rencontre à venir. L'Iran a affirmé avoir lancé dimanche matin une attaque de drones contre une base américaine située à Bahreïn. Les autorités locales ont assuré avoir intercepté les appareils dans le détroit stratégique d'Ormuz. Ces événements récents pourraient justement être au cœur du rendez-vous diplomatique majeur prévu jeudi prochain à l'échelle internationale.

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Objectifs Nucléaires et Divergences Chinoises

Donald Trump cherche à obtenir un grand accord tripartite sur le contrôle de l'armement nucléaire selon des analyses détaillées. Washington s'inquiète du renforcement de l'arsenal chinois ces dernières années et de l'absence de traité avec Moscou. Le dernier accord sur le contrôle des armes nucléaires a expiré au mois de février dernier. Il existe en fait un double objectif pour Donald Trump dans cette optique.

Premièrement, le président américain veut parler de la réduction des armements avec ses homologues. Cependant, il y a un problème majeur car cette perspective n'intéresse pas du tout Xi Jinping. La Chine possède beaucoup moins de têtes nucléaires que les États-Unis et la Russie. Pékin n'a donc aucune envie d'être restreinte par de nouvelles limitations contraignantes et asymétriques.

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Positionnements Russes et Ambitions Électorales

L'autre sujet central abordé est le conflit avec l'Iran. Donald Trump cherche de l'aide notamment de la Chine qui est le principal partenaire commercial de Téhéran. Mais là aussi le problème persiste car Vladimir Poutine aimerait lui parler de l'Ukraine. Cette dernière question ne fait pas partie du menu des discussions prévues initialement pour les dirigeants.

Il y a donc peu de chance qu'une grande décision sorte de cette rencontre tripartite selon les experts. Un autre objectif de Donald Trump avec cette rencontre est de s'imposer sur la scène internationale. Cela intervient alors que les démocrates s'apprêtent à prendre le contrôle du Congrès. Cette dynamique politique intervient après leur victoire aux élections de mes mandats précédents.