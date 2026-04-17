Révélation choquante : D4vd, étoile montante du rap, arrêté pour meurtre

Le musicien D4vd, connu pour son succès fulgurant sur TikTok, est au cœur d'une enquête macabre suite à la découverte du corps d'une adolescente dans une voiture immatriculée à son nom. La police de Los Angeles a procédé à son arrestation, plongeant le monde de la musique dans la stupeur.

Une nouvelle dévastatrice secoue le milieu de la musique et l'opinion publique. D4vd , jeune prodige du rap dont la carrière avait explosé grâce à la plateforme TikTok et à son titre à succès Romantic Homicide, a été arrêté par la police de Los Angeles . Le motif de cette interpellation est des plus graves : le musicien, dont le véritable nom est David Burke, est soupçonné de meurtre.

Cette arrestation fait suite à la découverte macabre d'un corps en état de décomposition avancée, retrouvé dans le coffre d'une voiture de luxe, une Tesla, immatriculée au nom de l'artiste. La victime a été identifiée comme étant Celeste Rivas, une adolescente qui allait fêter son quinzième anniversaire le lendemain de la découverte du corps, le 8 septembre dernier. Les autorités ont été alertées par des employés et des voisins d'une fourrière de Hollywood, incommodés par une odeur nauséabonde émanant du véhicule abandonné depuis près d'un mois.

À leur arrivée, les policiers ont découvert une scène d'horreur : le corps de la jeune Celeste, démembré et enveloppé dans une bâche en plastique, gisait dans le compartiment à bagages de la voiture. Les enquêteurs travaillent activement à reconstituer les derniers moments de la victime et à établir le lien entre D4vd et ce crime odieux. La police de Los Angeles a confirmé l'arrestation du rappeur de 21 ans, précisant qu'il restera en détention sans possibilité de libération sous caution, une mesure soulignant la gravité des accusations qui pèsent sur lui.

L'affaire a été immédiatement transmise à la division des crimes majeurs du parquet de Los Angeles, qui aura la lourde tâche d'examiner l'ensemble des faits et des preuves afin de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments pour engager des poursuites judiciaires. Une décision concernant d'éventuelles poursuites est attendue pour le lundi suivant la communication de ces informations, où des détails supplémentaires devraient être rendus publics. L'interruption soudaine de la tournée mondiale de D4vd, initialement prévue après la découverte du corps, témoigne de l'ampleur du scandale et du tollé médiatique que cette affaire a provoqué.

Le jeune artiste, qui avait conquis le cœur de millions d'abonnés grâce à ses mélodies entraînantes et son style unique, se retrouve désormais au centre d'une tragédie qui dépasse largement le cadre de l'industrie musicale. La disparition de Celeste Rivas avait été signalée alors qu'elle n'avait que 13 ans, dans le comté de Riverside, une région située au sud-est de Los Angeles.

Les circonstances de sa disparition et son éventuel lien avec D4vd avant le drame font l'objet d'une enquête approfondie. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment une jeune adolescente a pu se retrouver dans une telle situation et quelle a été la temporalité des événements. L'affaire soulève de nombreuses questions sur la protection des mineurs, la célébrité et les zones d'ombre qui peuvent entourer les personnalités publiques.

Le succès fulgurant de D4vd en 2022, propulsé par l'algorithme de TikTok, avait fait de lui une figure emblématique de la nouvelle génération d'artistes. Aujourd'hui, ce succès est terni par une affaire judiciaire sombre et tragique qui marque un tournant dramatique dans sa jeune carrière et jette une lumière crue sur les dangers potentiels qui peuvent se dissimuler derrière la façade brillante du monde du spectacle. L'issue de cette enquête sera déterminante pour l'avenir de D4vd et pour la justice rendue à la jeune Celeste Rivas et à sa famille.





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