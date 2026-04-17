Révélation glaçante : le rappeur D4vd arrêté pour meurtre d'une adolescente

Le rappeur D4vd, star montante de la scène hip-hop, a été arrêté par la police de Los Angeles dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'une adolescente. Le corps de la victime, Celeste Rivas, a été retrouvé démembré et en décomposition dans le coffre d'une voiture immatriculée au nom de l'artiste. L'affaire soulève de vives inquiétudes dans le milieu musical et au-delà.

Le monde de la musique est secoué par une nouvelle dévastatrice alors que D4vd , jeune rappeur californien dont la carrière était en plein essor, a été interpellé par les autorités dans le cadre d'une enquête sur un meurtre particulièrement sordide. La police de Los Angeles a confirmé jeudi l'arrestation du musicien, dont le véritable nom est David Burke, pour son implication présumée dans le meurtre de Celeste Rivas, une adolescente dont le corps sans vie a été découvert dans des circonstances macabres.

Âgé de seulement 21 ans, le rappeur, résident de Los Angeles, est désormais placé en détention et ne bénéficie d'aucune possibilité de libération sous caution, une mesure qui souligne la gravité des accusations portées contre lui. La découverte macabre a eu lieu le 8 septembre, veille du quinzième anniversaire de la victime, lorsque les employés et les résidents d'une fourrière de Hollywood ont alerté la police en raison d'une odeur insoutenable émanant d'une Tesla.

À leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont fait face à une scène glaçante : dans le coffre du véhicule, immatriculé au nom de D4vd, gisait le corps démembré et en état de décomposition avancée de Celeste Rivas. L'horrible découverte, enveloppée dans une bâche en plastique, a horrifié les enquêteurs et le public, marquant un tournant tragique dans la vie de la jeune adolescente et projetant une ombre sinistre sur la carrière naissante du rappeur. La voiture, d'après les premières constatations des enquêteurs, aurait été stationnée dans ce quartier aisé de la ville pendant près d'un mois avant d'être remorquée, laissant planer le doute sur la chronologie des événements.

L'affaire a rapidement pris une tournure judiciaire sérieuse, et le dossier doit maintenant être transmis à la division des crimes majeurs du Parquet de Los Angeles. Ce dernier est chargé d'examiner minutieusement les preuves recueillies par les enquêteurs afin de déterminer si les éléments en leur possession sont suffisants pour engager des poursuites pénales contre D4vd. Une communication plus détaillée sur l'évolution de l'enquête et les décisions à venir concernant d'éventuelles poursuites est attendue pour lundi, une fois que les autorités auront statué sur la base des éléments présentés.

Il est à noter que Celeste Rivas avait été signalée disparue alors qu'elle n'avait que 13 ans, dans le comté de Riverside, au sud-est de Los Angeles. Pendant ce temps, D4vd était en pleine tournée mondiale, une tournée qui a été abruptement interrompue suite à l'onde de choc provoquée par cette affaire, révélant l'ampleur des répercussions de ce drame. Le jeune artiste avait acquis une notoriété considérable en 2022 grâce au succès fulgurant de son titre Romantic Homicide sur la plateforme TikTok, propulsant sa carrière sur le devant de la scène musicale.





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

D4vd Meurtre Adolescente Los Angeles Justice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Américain Taylor Phinney sort de sa retraite avec les JO de Los Angeles 2028 dans le viseur'Je n'aurais jamais pu prédire cela, même en un million d'années, mais nous y voilà', écrit Phinney. 'Ces derniers...

Read more »

Oorlog in Soedan woedt nu al 3 jaar: 'Beelden van zieke en ondervoede kinderen laten je niet los'Vandaag is het 3 jaar geleden dat de oorlog in het Oost-Afrikaanse land Soedan begon. Wat aanvankelijk een conflict was tussen rivaliserende generaals, is uitgegroeid tot de grootste humanitaire crisis ter wereld. VRT NWS sprak met Mohamed Ahmed, de verantwoordelijke van Artsen zonder Grenzen in Soedan.

Read more »

Mina Libeer de retour en compétition et vise un nouveau cycle olympiqueLa judoka belge Mina Libeer a fait son retour à la compétition en catégorie -57kg lors des championnats d'Europe à Tbilissi, après une absence de plusieurs mois. Bien qu'éliminée au premier tour après un combat serré, elle marque ce retour comme un nouveau départ vers le cycle olympique en vue des Jeux de Los Angeles.

Read more »

Révélation choquante : D4vd, étoile montante du rap, arrêté pour meurtreLe musicien D4vd, connu pour son succès fulgurant sur TikTok, est au cœur d'une enquête macabre suite à la découverte du corps d'une adolescente dans une voiture immatriculée à son nom. La police de Los Angeles a procédé à son arrestation, plongeant le monde de la musique dans la stupeur.

Read more »