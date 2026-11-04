Le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, affronte des critiques après sa visite à Bruxelles. La Chambre refuse une rencontre officielle tandis que le MR organise un débat séparé.

La présence de Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran, a provoqué une vive controverse politique en Belgique au cours du mois de novembre. Le contexte s'est cristallisé autour d'une invitation initiale formulée par le parti Mouvement Réformateur (MR) pour accueillir le prince à la Chambre des représentants. Cette démarche a déclenché une série de réactions institutionnelles et sociales, mettant en lumière les divisions profondes concernant la gestion de la diplomatie belge face au régime iranien actuel.

Définition du cadre institutionnel belge

Les Affaires étrangères ont exprimé une réserve ferme concernant l'accueil officiel de Reza Pahlavi à la Chambre. Trois semaines avant l'événement prévu, la conférence des présidents de l'assemblée a sollicité l'avis du ministère des Affaires étrangères suite à cette invitation. Les autorités diplomatiques belges ont rappelé que la nation n'exprimait aucune préférence en faveur d'une personnalité ou d'un groupe spécifique dans le conflit interne iranien. Elles ont suggéré d'inclure d'autres voix de l'opposition iranienne pour garantir un équilibre. En conséquence, la Chambre a décidé de ne pas organiser de réunion formelle avec le prince, même dans un cadre informel, refusant ainsi une reconnaissance institutionnelle directe.

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Initiative parlementaire du Mouvement Réformateur

Malgré ce refus institutionnel, le MR n'a pas entendu rester sans action. Le parti libéral a donc convié Reza Pahlavi à participer à sa propre réunion de groupe parlementaire. Cette manœuvre permet au MR d'offrir une tribune au prince tout en respectant la décision collective de la Chambre. Certains députés dénoncent cette stratégie comme une tentative d'organisation parallèle qui contourne les consensus habituels. Cette approche souligne la volonté du MR de maintenir un dialogue direct avec les figures de l'opposition iranienne, indépendamment des restrictions mises en place par les autres forces politiques et l'administration étrangère.

Réactions divergentes des groupes opposants

Le climat reste tendu entre les différentes factions de la diaspora iranienne et les organisations d'opposants basées en Europe. Une série d'organisations a vivement dénoncé la visite de Reza Pahlavi, le considérant comme le symbole vivant d'un régime qu'elles jugent honni. Ce régime a été chassé du pouvoir par la révolution iranienne de 1979. Ces groupes voient dans toute interaction avec la famille Pahlavi une légitimation indue du passé monarchique. À l'inverse, d'autres structures, citant le Cyrus Collective, ont condamné les tentatives d'annulation et les pressions politiques exercées contre cette visite. Elles ont appelé au respect du pluralisme démocratique lors d'un communiqué diffusé mercredi, défendant le droit à l'expression diversifiée de l'opposition.

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Tensions sécuritaires et plaintes judiciaires

Les tensions verbales se sont traduites par des menaces concrètes envers certains représentants de l'opposition radicale. Ali Bagheri, un porte-parole éminent de ces groupes, a déclaré avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux à la suite de l'annonce de la venue de Reza Pahlavi. Il a porté plainte auprès de la police de Bruxelles pour sécuriser sa personne. Cet incident juridique illustre l'intensité des passions mobilisées autour de cette question géopolitique. Il met également en évidence les responsabilités des autorités locales en matière de protection des citoyens face aux violences numériques transnationales liées aux conflits étrangers.

Dimensions européennes et appels aux sanctions

La visite de Reza Pahlavi dépasse le cadre strictement national belge pour intégrer une dimension européenne plus large. Mercredi, il a rencontré diverses personnalités au Parlement européen, dont François Bellamy, vice-président du groupe du Parti populaire européen. Lors d'une conférence de presse tenue à cette occasion, il a plaidé pour un durcissement du ton de l'Union européenne à l'égard du régime des mollahs. Dans une tribune publiée récemment, il a appelé à adopter des sanctions identiques à celles frappant la Russie. Cette position aligne les aspirations de l'opposition iranienne historique sur les stratégies de pression économique actuelles de l'UE, cherchant à isoler davantage Téhéran sur la scène internationale.