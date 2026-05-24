Rich en buts, les Limbourgeois et Brugeois célèbrent la fin de saison

La dixième journée de la saison 2025-2026 a été marquée par une série de buts, avec quatorze réalisations en six rencontres. Les Limbourgeois ont disputé un duel à distance avec le Standard, tandis que le Club Bruges a célébré son 20e titre de champion de Belgique. Deux Brugeois ont également marqué leur territoire, avec un triplé et un but en particulier.

Cette dixième journée a été riche en buts, avec pas moins de quatorze réalisations en six rencontres, pour fêter la fin de cette saison 2025-2026.

Les Limbourgeois jouaient la première place du groupe dans un duel à distance avec le Standard. Les hommes de la demi-heure, le Japonais doublait la mise au terme d'un superbe mouvement collectif. Dimanche, le Club Bruges a effectué un véritable récital devant ses supporters pour fêter son 20e titre de champion de Belgique de la plus belle des manières.

Dans un duel des Flandres à sens unique, deux Brugeois se sont mis en évidence : Le premier s'est offert un triplé pour conclure cette campagne de play-offs et en profite pour doubler son coéquipier, leader au classement des buteurs jusque-là. Enfin, dans la dernière rencontre du jour, Saint-Trond recevait Malines.

Avec la défaite des Gantois en Venise du Nord, ils avaient une occasion rêvée de dépasser les Buffalos au classement et d'espérer pouvoir jouer le barrage pour le dernier ticket européen. Malheureusement pour eux, les Canaris ne leur ont laissé aucune chance. Lanceé en profondeur par Yamamoto après vingt minutes de jeu, l'international albanais a réalisé un subtil crochet avant de crucifier





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