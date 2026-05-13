Rider les fausses informations dans la vague AI

Monique Atlan et Roger-Pol Droit évoquent dans l'émission RTBF La Premiere le risque de submersion de fausses informations sous forme de mots, d'images, de données, dans une vague AI. Ils soulignent les conséquences et les risques de cette situation et proposent des pistes pour mieux vivre dans un tel contexte.

Tout part d'un constat d'évidence, explique Monique Atlan : Nous sommes tous confrontés de ce jour au lendemain, au quotidien, à cette submersion de mots, d'images, de données où le vrai et le faux ne sont plus discernables en tant que tels.

Avec son compagnon d'écriture, le philosophe Roger-Pol Droit, la journaliste soulève cette question : et la vérité dans tout ça, on en fait quoi ? Dans ce grand désordre, nourri notamment par l'intelligence artificielle, comment va-t-on pouvoir vivre ? Comment pagayer dans cette pagaille-là ? La tentation de l'indifférence est là.

On s'abandonne à cet abandon de la vérité. Et pour les deux auteurs interrogés par Pascal Claude et Julie Morelle sur RTBF La Première, c'est un très grand risque : lâcher la vérité, ce serait lâcher prise avec la réalité même. Monique Atlan décrit aussi un autre phénomène : une sorte de tentation d'autonomisation du faux.

Alors que le faux n'était jusqu'à présent défini que par rapport à la vérité et à la réalité, on sent qu'il y a un désir du faux de prendre le pas. Le faux veut se faire passer pour la réalité. Le faux serait l'œuvre de l'imaginaire, donc sans limite. Or, la vérité pose des limites...

Il n'y a pas 36 vérités, même s'il existe des vérités plurielles. Actuellement, il y a cette tentation de se défaire des limites qu'impose le réel et donc la vérité. Quand Donald Trump raconte que les migrants mangent des chats et des chiens, il tient un discours au delà du vrai ou du faux, ajoute Roger-Pol Droit. Tout se joue sur 'l'émotion et la sensation que cela procure.

La vérité est hors-jeu'. Il est probable que cette confusion perdure encore quelque temps. Dès lors, comment évoluer dans un tel contexte ? Roger-Pol Droit offre quelques pistes : on peut prendre des mesures éducatives, ressusciter l'esprit critique, renforcer la régulation des réseaux, essayer de rappeler qu'il faut être un peu vigilant et même méfiant vis-à-vis de ce qu'on entend...

Mais avec une difficulté majeure : éviter de sombrer dans la paranoïa, la méfiance généralisée ou le complotisme





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