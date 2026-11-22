Rik Devillé, 82 ans, révèle dans ses mémoires une relation de sept ans et condamne le célibat obligatoire. Il décrit aussi des abus sexuels au séminaire de Mechelen.

Rik Devillé, un prêtre catholique belge de 82 ans actuellement retiré du ministère actif, publie aujourd'hui un témoignage brut et sans précédent dans ses nouveaux mémoires. L'ancien pasteur de la paroisse Don Bosco à Buisingen y fait le récit détaillé d'une relation amoureuse profonde et durable qui a duré sept ans au milieu des années 1980, une confession qu'il a initialement faite à son évêché mais qui n'a abouti à aucun soutien institutionnel.

Une relation amoureuse de sept ans

Cette union, commencée vers le milieu des années 1980, a résisté aux pressions du climat ecclésial de l'époque avant que Devillé ne rompe définitivement avec sa partenaire. Le prêtre explique avoir informé le diocèse de cette situation dès le début, espérant trouver une ouverture suite aux réformes du concile Vatican II, mais il a reçu une réponse froide et dogmatique. Il a fini par écrire une lettre d'adieu d'une tristesse poignante à la femme qu'il considérait comme l'amour de sa vie, choisissant de rester dans l'état clérical par conviction personnelle plutôt que par désir de garder la relation.

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Une critique frontale du célibat obligatoire

Devillé qualifie explicitement l'obligation du célibat sacerdotal de " criminel " dans son texte, arguant que cette règle ignore la nature humaine fondamentale. Il compare cette contrainte à une situation où l'on prive les personnes de leurs besoins les plus élémentaires, affirmant que la sexualité est aussi vitale pour le développement psychologique et émotionnel que l'alimentation. Selon lui, imposer une vie à l'extérieur du mariage crée des conditions pathologiques qui finissent inévitablement par exploser.

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Témoignage sur les abus au séminaire

Le livre s'attaque également à la culture de la dissimulation régnant au séminaire de Mechelen, où Devillé a commencé sa formation en 1963. Il y décrit des dynamiques de groupe toxiques où la frustration due à l'abstinence forcée conduisait certains séminaristes à commettre des actes sexuels agressifs envers des victimes vulnérables. Il mentionne spécifiquement un incident personnel où il a été victime d'un collègue séminariste durant son service militaire, un trauma qu'il dit avoir intégré mais qui a renforcé sa conviction contre le système.

Un bilan de trente-trois ans de silence

Après avoir exercé comme pasteur moderne et engagé dans plusieurs paroisses, Devillé a repris contact avec son ancienne partenaire il y a trente-trois ans, marquant la fin d'une longue période de silence imposé par la hiérarchie. Son ouvrage s'inscrit dans sa lutte plus large contre les abus au sein de l'Eglise, une cause qu'il défend depuis des décennies à travers plusieurs publications précédentes et son engagement auprès des victimes.