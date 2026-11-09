Rik Van de Walle exige l'arrêt des liens UGent-Israël après le film NAZA

L'ancien recteur de l'UGent, Rik Van de Walle, réclame la fin des partenariats universitaires israéliens après visionnage du documentaire NAZA sur Gaza, exigeant des preuves irréfutables de non-implication.

Après le visionnage du documentaire NAZA, Rik Van de Walle, ancien recteur de l'Université de Gand (UGent), a annoncé une révision stricte de la coopération académique avec Israël. Il exige désormais que toute collaboration cesse si la moindre implication dans les violations des droits humains est suspectée.

Une prise de position forte suite au film NAZA

Rik Van de Walle a publié une déclaration publique sur Facebook pour clarifier sa position concernant les liens entre l'UGent et les institutions israéliennes. Cette annonce intervient juste après qu'il a vu le film NAZA, qui a remporté le prix du jury au Festival de Venise et qui présente les témoignages de soldats israéliens sur les événements à Gaza.

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Il affirme que ce film a profondément influencé sa réflexion et qu'il ne peut plus ignorer les réalités qu'il a vues et entendues. Il décrit la brutalité et l'échelle de la situation comme inacceptables, dénonçant l'utilisation de la technologie pour déshumaniser les gens et entraîner leur destruction.

Reconnaissance des erreurs passées et des activistes

L'ancien recteur a admis avoir sous-estimé la cruauté de l'armée et du gouvernement israélien par le passé. Il a reconnu que les activistes qui l'avaient averti auparavant avaient une vision plus précise des situations que la sienne. Cette admission intervient alors qu'il était au pouvoir pendant les graves protestations pro-palestiniennes en mai 2024.

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Pendant cette période, un groupe d'étudiants a occupé les bâtiments de l'université pendant une longue durée. Face à cette pression constante, l'UGent a accepté de modifier son politique et de se retirer des partenariats problématiques. Rik Van de Walle précise aujourd'hui que ces partenariats doivent cesser, sauf preuve contraire irréfutable.

Distinction entre boycott et accueil académique

Rik Van de Walle précise qu'il ne souhaite pas un boycott total de tous les universitaires. Il estime, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il serait bénéfique d'accueillir les universitaires israéliens et palestiniens, ainsi que les écrivains, artistes et étudiants. Il cherche à soutenir le dialogue et le soutien mutuel dans ce contexte difficile.

Il fait référence aux paroles historiquement chargées de l'après-Holocauste, souvent attribuées aux Allemands affirmant ne pas avoir connu les camps de concentration. Il utilise ce contexte pour souligner l'importance de l'information et de la reconnaissance des réalités dans les décisions politiques et académiques.

Appel à la vigilance et aux prochaines étapes

L'ancien recteur exhorte les décideurs politiques et les responsables universitaires à regarder le documentaire NAZA. Son objectif est de s'assurer qu'aucun responsable ne puisse prétendre l'ignorance face aux événements à Gaza. Il insiste sur la nécessité de prendre conscience des réalités avant de maintenir des liens institutionnels.

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Cette évolution de position intervient alors que Petra De Sutter, la successeure de Rik Van de Walle, fait également face à des questions concernant la coopération avec Israël au cours des derniers mois. Le message de Rik Van de Walle renforce la demande d'une transparence totale et d'une responsabilité accrue dans les relations internationales de l'université.