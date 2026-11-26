Le Risk Management Group active le code jaune pour les infections respiratoires en raison de l'augmentation des cas. Découvrez les recommandations pour la population et les mesures de prévention.

Le Risk Management Group a officiellement élevé son niveau d'alerte pour les maladies respiratoires au code jaune. Cette décision intervient alors que la Belgique entre pleinement dans sa saison hivernale, une période traditionnellement marquée par une recrudescence des virus et une tension accrue sur le réseau de soins. Ce changement de statut, annoncé ce jeudi, reflète directement l'augmentation constatée des infections respiratoires dans la population générale.

Ce dispositif de surveillance, qui vise à anticiper la pression sur les hôpitaux, couvre spécifiquement la grippe, le Covid-19, le virus respiratoire syncytial et les infections à pneumocoques. Le système fonctionne selon quatre niveaux d'alerte, allant du vert, qui indique une situation normale, jusqu'au rouge, qui signale une surcharge critique du système de santé. Le passage au jaune marque une étape intermédiaire où la circulation virale s'intensifie mais où la gestion hospitalière reste encore maîtrisée.

Also read Et si votre âme sœur se trouvait à des milliers de kilomètres de la Belgique ? Découvrez le concept de la nouvelle émission de rencontres de RTL

Mécanisme des niveaux d'alerte

Le code jaune est activé dès que l'on observe une hausse significative des cas, contrairement au code vert qui correspond à une circulation limitée des virus. Il sert de signal d'alarme pour inciter les populations et les professionnels de santé à renforcer les mesures préventives avant que la situation ne s'aggrave. Le niveau suivant, le code orange, est réservé à une circulation importante des infections et à une pression accrue sur les capacités d'accueil des établissements médicaux.

Enfin, le code rouge est le niveau d'alerte maximal. Il est déclenché uniquement lorsque la circulation virale devient très forte et que le système de santé se trouve en situation de surcharge. L'objectif de cette gradation est de permettre une réponse proportionnée et ciblée, évitant ainsi des mesures trop strictes trop tôt, tout en préparant les équipes soignantes aux pics d'activité potentiels.

Advertisement

Gestes barrières et vaccination

Les autorités sanitaires rappellent avec insistance l'importance des mesures d'hygiène élémentaires pour freiner la propagation des pathogènes. Il est impératif de se laver les mains régulièrement, de se couvrir la bouche en toussant ou en éternuant, et de rester confiné à son domicile en cas de symptômes. Ces comportements simples permettent de limiter la transmission nosocomiale et communautaire, protégeant ainsi les plus vulnérables.

La vaccination demeure l'arme de protection la plus efficace contre les formes graves. Les personnes considérées comme vulnérables, les femmes enceintes ou celles qui souhaitent le devenir, ainsi que les soignants et les professionnels en contact avec des fragiles, sont fortement encouragées à mettre à jour leurs schémas vaccinaux. Cette couverture s'étend à la grippe, au Covid-19, au virus respiratoire syncytial et aux pneumocoques, ciblant ainsi les quatre principaux risques identifiés par le Risk Management Group.

Impact concret et aération

Avec le passage au code jaune, une attention particulière est portée à la qualité de l'air intérieur. Il est recommandé d'aérer les lieux de vie et de travail plusieurs fois par jour, en créant des courants d'air pendant quelques minutes pour renouveler efficacement l'atmosphère. Cette pratique permet de diluer la concentration des agents pathogènes en suspension dans l'air, réduisant ainsi le risque d'inhalation pour les occupants.

Parallèlement, l'entretien des systèmes de ventilation mécanique est rendu obligatoire pour garantir leur bon fonctionnement. Les grilles doivent rester dégagées et la puissance des ventilateurs peut être augmentée lors de regroupements de plusieurs personnes dans une même pièce. Ces mesures techniques, combinées aux gestes barrières, constituent la première ligne de défense pour maintenir la pression sur le système de santé à un niveau acceptable durant cette période hivernale.