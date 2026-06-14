Risque d'incendie dans les centres de tri : les batteries mal triées, un danger croissant

Les intercommunales wallonnes de gestion des déchets alertent sur les risques d'incendie causés par les batteries intégrées dans des objets du quotidien, souvent jetées dans les mauvais bacs. Elles demandent une meilleure information et étiquetage, ainsi que l'interdiction de certains produits.

Au recyparc de Couillet, Anne a pris l'habitude de vérifier chaque objet avant de le jeter, pour repérer la présence d'une batterie. Un réflexe loin d'être généralisé.

Brosse à dents électriques, cigarette électronique jetable, chaussures lumineuses… Les objets du quotidien contenant une batterie sont légion, et ils finissent encore trop souvent dans le mauvais bac. Comme le résume Laurent Dupont, le président de la COPIDEC (Conférence Permanente des Intercommunales Wallonnes de Gestion des Déchets) : il est tout simplement impossible de retirer la batterie. Il y a quelques années, sur votre téléphone, vous pouviez enlever facilement une batterie. Maintenant, je vous mets au défi de le faire.

Et dans d'autres cas, les usagers ignorent même qu'il y en a une, comme dans certaines cartes d'anniversaire musicales : Je ne pensais pas qu'il y avait des piles dans les cartes d'anniversaire. On aurait pu en jeter une et provoquer un incendie, c'est grave. La carte de vœux musicale, vous recevez une carte en carton. Le citoyen se dit : je vais la mettre dans le papier carton.

Non, parce que cette batterie va se retrouver dans des centres papier carton et, s'il y a une étincelle, c'est tout le stock de papier qui prend feu. Pour les intercommunales de gestion des déchets, ce tri mal effectué n'est pas qu'une question environnementale : c'est avant tout une question de sécurité. C'est un échec total des acteurs concernés dans toute la chaîne de valeur.

Les intercommunales réclament des mesures à tous les niveaux, et pointent en particulier la responsabilité des fabricants : L'information, le citoyen doit l'avoir lorsqu'il achète le bien, pas lorsqu'il se retrouve avec le déchet entre les mains. On demande au gouvernement wallon une meilleure sensibilisation, un meilleur étiquetage et au gouvernement fédéral, nous demandons aussi d'interdire la mise sur le marché de certains biens qui mettent en danger notre personnel.

Depuis 2022, pas moins de 141 incendies se sont déclenchés dans des centres de tri en raison de la présence de batteries mal triées. Une réunion est prévue entre les intercommunales et le ministre wallon de l'Environnement d'ici la fin du mois de juin





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