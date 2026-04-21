Risques de contamination au cadmium dans certains sols wallons : vigilance et conseils aux consommateurs

Une enquête de l’Afsca révèle des taux de cadmium inquiétants dans les légumes cultivés dans certaines zones industrielles de Wallonie. Les autorités recommandent de diversifier ses sources d'approvisionnement.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ( Afsca ) a récemment rendu public les conclusions d’une vaste enquête menée sur la qualité des sols et des productions maraîchères en Belgique. Ces résultats mettent en lumière une préoccupation majeure : la présence de concentrations anormalement élevées de métaux lourds, et plus particulièrement de cadmium, dans plusieurs zones spécifiques situées au cœur des provinces de Liège et de Namur.

Ce métal lourd, tristement célèbre, fait l’objet d’une surveillance accrue à travers l’Europe. Rappelons qu’en mars dernier, l’Anses en France a publié une étude alarmante indiquant qu’une grande partie de la population française est exposée à des taux dépassant les seuils sanitaires recommandés, principalement par le biais de l’alimentation, qui constitue près de 98 % de la source d’imprégnation chez les non-fumeurs. L’exposition chronique au cadmium représente un risque sanitaire sérieux, car ce métal s’accumule durablement dans l’organisme, entraînant des perturbations fonctionnelles graves et étant classé comme cancérigène. Il peut notamment affecter des organes vitaux tels que les poumons, le pancréas, la vessie, la prostate et le sein, soulignant l’importance capitale de limiter son ingestion. L’analyse détaillée réalisée par l’Afsca a porté sur 48 échantillons de légumes, répartis entre la Flandre et la Wallonie. Si la situation en Flandre semble relativement maîtrisée avec un seul échantillon dépassant les normes, les résultats en Wallonie sont nettement plus inquiétants : sur 30 échantillons prélevés, 11 présentaient des concentrations en cadmium supérieures aux limites autorisées par la réglementation européenne. Paul Gosselin, expert au Service public de Wallonie, explique ce phénomène par l’héritage industriel du sillon Sambre et Meuse, ainsi que des zones comme Liège et le pays de Herve. Ces régions, marquées par un passé minier et industriel dense, voient leur sol chargé de résidus métalliques qui, avec le temps, deviennent biodisponibles pour les cultures maraîchères. Cette contamination historique crée des zones où le risque de surexposition est structurellement plus élevé, rendant la gestion des terres agricoles locale particulièrement complexe. Face à ce constat, les autorités sanitaires martèlent un message de prévention essentiel : la diversification alimentaire. Pour le consommateur, la stratégie la plus efficace consiste à varier non seulement les types de légumes consommés, mais surtout leurs provenances. En multipliant les sources d’approvisionnement, le risque d’accumuler du cadmium en provenance d’une parcelle spécifique polluée est mathématiquement réduit. Par ailleurs, l’Afsca rappelle aux producteurs et maraîchers leur obligation de responsabilité. Ils sont tenus d’intégrer ce risque de contamination des sols dans leurs systèmes d’autocontrôle pour garantir la sécurité des produits mis sur le marché. Des mesures agronomiques correctrices sont possibles, mais la vigilance reste de mise pour préserver la santé publique sur le long terme. Cette situation impose une transparence accrue et une collaboration étroite entre les agriculteurs, les scientifiques et les consommateurs pour maintenir une chaîne alimentaire sûre dans les zones historiquement marquées par l’industrie





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cadmium Afsca Wallonie Sécurité Alimentaire Pollution Des Sols

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Générations Nature: Découvrir et Protéger les Aires Protégées en WallonieGénérations Nature, une initiative de neuf associations environnementales, vise à renforcer le réseau des aires protégées en Wallonie et à les rendre accessibles au grand public. L'événement encourage la découverte des réserves naturelles, la sensibilisation à la biodiversité et aux services écosystémiques, à travers des activités variées et conviviales.

Read more »

Le FAR de Huy enchante les rues avec une explosion d'arts et de gratuitéLe Festival des Arts de la Rue (FAR) de Huy a transformé la ville en une scène vibrante, offrant une centaine de représentations gratuites pour tous les âges. Entre théâtre, cirque, musique et humour, les artistes ont investi l'espace public, créant des moments magiques et inoubliables pour un public conquis. Le directeur, Olivier Minet, souligne l'importance de l'accessibilité culturelle et de l'intégration des spectacles dans le quotidien des citoyens.

Read more »

Evenepoel : Une Gestion de Course Royale et une Progression Impressionnante en SprintNotre consultant Rik Verbrugghe analyse la performance de Remco Evenepoel, louant sa gestion de course parfaite et sa nette amélioration dans les sprints, le comparant à Pogacar pour sa polyvalence sur les courses d'un jour et par étapes. Evenepoel est prêt à saisir les opportunités dans les classiques.

Read more »

Une 'boule de feu' observée jusqu'en Belgique, une météorite se serait écrasée en FranceDepuis hier, 583 signalements ont déjà été reçus via le réseau de l'Organisation internationale des météores (IMO),...

Read more »

Une danse pour intervenir en cas de harcèlement dans les transports en communRegards insistants, remarques sexistes ou attouchements. Le harcèlement de rue et le sexisme constituent des phénomènes...

Read more »

Une nichée insolite dans une boîte aux lettres : quand la nature s'invite chez les particuliersUne famille belge découvre un nid de mésanges dans sa boîte aux lettres durant une grève. Un récit qui rappelle l'importance de protéger les espèces sauvages en période de nidification.

Read more »