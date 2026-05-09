Risques de gel persistants dans les plantations de jeunes plantes, rappel des saints de glace et des enjeux climatiques

Ce texte détaille les risques potentiels de gel qui persistent dans les nouvelles plantations, en particulier pour les plantes vivaces telles que les tomates, le basilic et les courgettes. Il évoque les liens entre la tradition populaire de se souhaiter au bout de la main pour travailler dans son potager et d'anciennes prévisions météorologiques. Il fait également référence aux inquiétudes au sujet du réchauffement climatique et ses conséquences sur les cultures, en particulier en agriculture.

Cet article a été publié en 2023 avec une mise à jour des prévisions pour l'été 2026. Il aborde les risques potentiels de gel qui subsistent dans les plantations de jeunes plantes, en particulier pour les légumes qui aiment le soleil, comme les tomates, le basilic et les courgettes.

Il évoque également les traditions populaires qui, selon Pascal Mormal de l'Institut royal de Météorologie, coïncident généralement avec la fin des gelées et la fin de l'hiver en mai, entre le 10 et le 15 mai. Il insiste sur la vulnérabilité des plantations et des cultures aux conséquences de ce gel, en particulier dans des secteurs comme Elsenborn en Ardenne





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