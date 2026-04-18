Rivalité électrique : Bruges et l'Union, une histoire de titres et de provocations

La rivalité entre le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise, autrefois sur le fil du rasoir pour le titre, s'est cristallisée autour de déclarations chocs, de provocations sur le terrain et de joutes verbales entre présidents, marquant une nouvelle ère dans le football belge.

L'épisode du 15 mai 2022, où le Club Bruges a conquis le titre sur la pelouse de l'Antwerp, demeure un moment clé dans l'histoire récente de la Pro League. Les Blauw & Zwart, sous la houlette d'Alfred Schreuder, ont signé une seconde moitié de saison remarquable, parvenant à déborder l' Union Saint-Gilloise , le promu surprise qui avait brillé durant la phase classique avant de marquer le pas dans le sprint final. Sur le chemin du retour vers la Flandre Occidentale, la liesse était palpable.

Bart Verhaeghe, président du Club Bruges, débordant de joie, a exprimé son soulagement et sa fierté. Le titre avait failli échapper aux Blauw & Zwart face à cette équipe de l'Union, dont le parcours singulier avait captivé le pays. Il est intéressant de noter la déclaration du président brugeois, qui a comparé cette confrontation non pas à un duel classique entre Bruges et l'Union, mais à une opposition entre le Club et Brighton. Cette analogie n'est pas anodine. À l'époque, le propriétaire de l'Union Saint-Gilloise n'était autre que Tony Bloom, un homme d'affaires anglais également à la tête de Brighton & Hove Albion. L'influence du club de Premier League se faisait sentir, que ce soit par le prêt de talents comme Kaoru Mitoma ou par les rumeurs persistantes d'un programme de recrutement avant-gardiste visant à dénicher de jeunes prodiges à des coûts abordables. Cette déclaration de Verhaeghe n'est pas passée inaperçue et a profondément marqué Alex Muzio, le président de l'Union. Choqué par les propos de son homologue, Muzio a confié son incompréhension. Il a trouvé étonnant qu'un nouveau champion, au lieu de savourer pleinement son triomphe, préfère s'exprimer négativement sur son adversaire, surtout après une saison aussi aboutie de la part de l'Union. Ce sentiment de déception et de vexation fut tel qu'Alex Muzio a déclaré ne plus jamais avoir adressé la parole à Bart Verhaeghe depuis cet événement. La tension entre les deux directions ne s'est pas arrêtée là. Au sein de la Pro League, les deux clubs se sont également opposés sur la question des équipes U21 en Challenger Pro League. Alex Muzio a vivement critiqué la décision de rendre la descente quasiment impossible pour ces équipes de jeunes, qualifiant cette mesure de 'non-sens absolu'. Ces désaccords soulignent une rivalité qui dépasse le simple cadre sportif et qui s'inscrit dans des débats plus larges concernant la structure et l'avenir du football belge. La rivalité s'est accentuée le 7 février 2024, lors de la demi-finale de la Coupe de Belgique opposant l'Union au Club Bruges. Dans les tribunes, des incidents ont éclaté lorsque des supporters brugeois ont subtilitisé un bonnet floqué 'Union' appartenant au président bruxellois. Sur le terrain, le Club Bruges a pris une option importante pour la qualification en s'imposant 2-1. Engagé sur plusieurs fronts, le Club a procédé à une large rotation de son effectif en fin de match, offrant ainsi du temps de jeu à Shion Homma. Ce jeune joueur japonais avait précédemment joué un rôle crucial dans l'anéantissement des espoirs de titre de l'Union quelques mois plus tôt, en inscrivant un but décisif. Après cette performance marquante, Homma avait eu peu d'opportunités de jouer jusqu'à cette demi-finale, où il a été titularisé par Ronny Deila pour une courte apparition. Anthony Moris, joueur de l'Union, a exprimé sa frustration suite à cet épisode, déclarant : 'Ils nous ont provoqué avec la montée de ce Japonais qui avait disparu de la circulation'. Ces paroles témoignent du ressentiment créé par ce choix tactique de la part du Club Bruges, perçu comme une provocation délibérée par les joueurs et les supporters unionistes. À la veille du match retour de Coupe, l'atmosphère à Bruxelles était électrique, à l'image des tensions palpables dans le reste du pays avec la mobilisation des agriculteurs. Ces derniers avaient organisé un blocage des rues du centre-ville de la capitale. Christian Burgess, défenseur de l'Union, a immortalisé cette scène en passant par la rue Belliard, publiant une photo sur les réseaux sociaux avec la légende : 'Les fans de Bruges sont arrivés plus tôt à Bruxelles'. Cette publication, qui faisait référence au surnom 'boeren' (fermiers) donné aux supporters brugeois par leurs adversaires, visait à chambrer le Club Bruges. La blague, bien que potentiellement mal interprétée selon les sensibilités, a eu pour effet de désigner le défenseur anglais comme la cible privilégiée des huées et des provocations dans les tribunes du Jan Breydel, le stade du Club Bruges. Cette accumulation de provocations, qu'elles soient verbales, tactiques ou symboliques, a indéniablement nourri et intensifié la rivalité entre ces deux clubs, créant un engouement particulier autour de leurs confrontations





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