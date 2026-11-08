Riyad touchée : la coalition saoudienne intercepte des missiles houthis au quartier financier

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a intercepté deux missiles lancés par les Houthis depuis le Yémen. Le quartier financier de Riyad et un bâtiment d'Aramco ont été touchés dimanche.

Le quartier financier de la capitale saoudienne a subi des impacts directs dimanche, suite à l'interception réussie par la coalition saoudienne de deux missiles balistiques tirés depuis le Yémen. Cette attaque ciblée sur le secteur économique emblématique marque une escalade notable dans le conflit qui oppose le royaume aux rebelles houthis soutenus par l'Iran.

Dégâts confirmés à la tour Aramco au KAFD

Plusieurs témoins ont confirmé à l'agence AFP que la tour du groupe pétrolier Aramco, située dans le quartier financier du roi Abdallah (KAFD), a été prise pour cible. Des dommages visibles ont été observés sur l'immeuble, incluant des vitres brisées et des séquelles sur la façade de plusieurs étages.

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Interception et alerte dans la capitale saoudienne

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté les deux missiles peu après la diffusion d'une alerte officielle et le signalement d'explosions puissantes par des journalistes sur place. L'origine exacte des dégâts sur le bâtiment d'Aramco demeure incertaine, pouvant résulter d'un impact direct ou de débris tombés lors de l'interception.

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Contexte d'escalade et rétroactions politiques

Cette frappe intervient alors que Riyad, y compris son aéroport, est régulièrement visée depuis octobre par des combattants pro-iraniens. Les Houthis justifient ces actions par des attaques meurtrières supposées des forces saoudiennes contre des civils vendredi et samedi au Yémen, accusant ainsi le royaume de répondre à leurs griefs.

Conséquences immédiates et situation sécuritaire

Le quartier symbolique du KAFD, cœur de l'économie pétrolière et financière du pays, a été directement touché par ces tirs. Cette situation déstabilisante persiste dans un contexte de tensions régionales accrues et de guerre par procuration entre les forces iraniennes et leurs alliés locaux.