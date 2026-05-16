Robbert Verreth wint Lunatic Comedy Award

Robbert Verreth is de winnaar van de Lunatic Comedy Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door The Lunatic Comedy Club uit Gent. Hij haalde het van 3 andere finalisten en heeft hiermee een nieuw comedytalent kunnen beschouwen.

Geen jury, enkel stemmen van het publiek, zoals comedy nu eenmaal werkt 'in real life'. Editie 14 van deze prijs, gestuwd door The Lunatic Comedy Club uit Gent, al van eind jaren 90 actief en daardoor een instituut. Meer dan 60 inschrijvingen van comedians waren er, met dus 4 finalisten. Maar er kan maar één iemand winnen.

Robbert Verreth dus. Die kan beginnen bouwen aan -wie weet- een mooie toekomst op het podium. Hij is net geen 30, uit Borgerhout, een rijzige verschijning die van zijn ADHD-diagnose zijn personage maakt. Voluit naar de zaal spelend, direct contact met het publiek, schijnbaar onbevreesd, al spelen in zo’n wedstrijd de zenuwen wel degelijk een rol.

Een Minardschouwburg in Gent vol comedyliefhebbers, dan val je in een warm bad. Te onthouden: fysiek spel, snedig tempo en een wondermooie reeks metaforen waarbij een jas (“ne frak”) voor potentiële partners stond. Mooi uitgebalanceerd. Geen jury hier, het publiek beslist: en dat is zo in het echt ook natuurlijk.

En ja, met een lichte voorsprong de sterkste van de avond. Een gelukkige comedian achteraf natuurlijk: "Ik ben wel even bezig en dan doet zo’n overwinning deugd, dan weet je dat er misschien wel een toekomst is op het podium. Mijn set pakte, het publiek lachte en dat is niet altijd zo.

" "Ik vind dat ik vooral speel en beweeg en spring en nerveus doe, eerder dan dat ik de ene na de andere joke gooi. Maar het hele plaatje heeft gewerkt. En deze award winnen, met zo’n indrukwekkende lijst aan winnaars, ik ben daar ongelofelijk blij en gelukkig mee. Dit doet deugd.

En nu? Werken, veel optreden, en stilaan schrijven aan een langere show.





