Robert Lewandowski garde rancune à France Football pour le Ballon d'Or 2020

Pascal Ferré révèle que Robert Lewandowski lui reproche encore l'annulation du Ballon d'Or 2020. L'ancien dirigeant de France Football confie que l'attaquant lui rappelle chaque fois qu'ils se croisent cet épisode marquant.

Robert Lewandowski conserve toujours une rancune tenace envers France Football concernant l'annulation du Ballon d'Or en 2020. L'ancien responsable de la publication, Pascal Ferré, a révélé lors d'une interview que l'attaquant lui rappelle régulièrement cet épisode lors de leurs rencontres ultérieures.

Décision d'annulation due à la pandémie

En 2020, la pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé le calendrier sportif mondial, contraignant France Football à prendre la décision exceptionnelle de ne pas attribuer le trophée. Pascal Ferré, interrogé par Le Vestiaire, a expliqué que cette période a été la plus difficile car les conditions d'équité n'étaient pas réunies pour désigner un vainqueur légitime. Les compétitions avaient été interrompues pendant plusieurs semaines avant de reprendre, souvent dans des conditions sanitaires strictes et à huis clos, ce qui a justifié l'absence de cérémonie.

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Performance exceptionnelle et favori incontesté

Robert Lewandowski était considéré comme le grand favori pour remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du football cette année-là. À l'époque, l'attaquant polonais du Bayern Munich, âgé de 32 ans, avait réalisé une saison 2019-2020 tout à fait exceptionnelle. Il a largement contribué au triplé de son club, qui s'est imposé en Ligue des champions, en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne.

Ses statistiques individuelles étaient tout aussi impressionnantes, avec 55 buts inscrits en 47 rencontres toutes compétitions confondues. Il a également fourni 10 passes décisives, dominant techniquement et physiquement tous ses adversaires sur les terrains européens lors de cette période marquée par les restrictions sanitaires.

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Prévention et réaction ultérieure de l'attaquant

Pascal Ferré a confié avoir prévenu Robert Lewandowski de l'annulation imminente du prix. L'ancien dirigeant a raconté qu'il avait appelé l'attaquant pour lui expliquer la situation, précisant qu'il n'avait pas trop compris la décision à ce moment-là. Cette démarche de transparence n'a toutefois pas empêché le ressenti de la déception de perdurer au fil des ans.

Lorsqu'ils se recroisaient les années suivantes, Robert Lewandowski ne manquait jamais de rappeler cet épisode à Pascal Ferré. Selon les aveux du responsable, l'attaquant lui disait systématiquement : " Tiens voilà l'homme qui n'a jamais voulu me donner un Ballon d'or ". Cette remarque répétitive illustre bien la profondeur du sentiment d'injustice ressenti par le joueur face à cette décision institutionnelle.

Contexte actuel et comparaisons récentes

Le souvenir de cette édition manquante reste présent dans le football international, surtout lorsque d'autres joueurs sont sacrés. Récemment, Harry Kane, sacré Ballon d'Or, a exprimé son souhait d'échanger sa récompense individuelle contre le trophée de la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Cette perspective montre que la quête de titres collectifs reste primordiale, même pour les meilleurs buteurs du monde, alors que Robert Lewandowski poursuit sa carrière après son départ du club bavarois.