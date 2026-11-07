Robert Pattinson et Nicholas Hoult candidats pour James Bond

Amazon MGM Studios confirme les auditions pour le successeur de James Bond. Robert Pattinson et Nicholas Hoult parmi les favoris pour remplacer l'agent 007.

Amazon MGM Studios maintient le secret le plus absolu concernant le prochain agent secret, mais la rumeur gagne en intensité. Robert Pattinson et Nicholas Hoult figureraient parmi les candidats ayant auditionné pour le rôle emblématique de James Bond. Cette perspective suscite un intérêt majeur dans l'industrie du divertissement mondial.

Procédure d'audition et casting officiel

Les premières auditions pour le casting du nouveau 007 se sont déroulées en août, selon les informations circulant dans la presse américaine. Des sessions de tournage d'essais auraient eu lieu fin octobre dernier pour évaluer les prétendants potentiels. La casting director Nina Gold a supervisé ce processus rigoureux sous le mandat d'Amazon MGM Studios.

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Le magazine américain Variety rapporte qu'au moins quatre, voire cinq candidats ont participé à ces étapes finales de sélection. Cette précision factuelle établit un cadre clair pour les spéculations qui entourent cette nomination cruciale pour la franchise cinématographique historique.

Profil des acteurs et notoriété mondiale

Robert Pattinson, âgé de quarante ans, possède une carrière marquée par des blockbusters internationaux. Il a débuté dans Harry Potter and the Goblet of Fire en 2005 avant de conquérir le monde via la saga Twilight entre 2008 et 2012. Son interprétation de Batman en 2022 a confirmé son statut de star mondiale.

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Il prépare actuellement le tournage de The Batman Part II à Londres. Ce contexte local pourrait avoir facilité sa participation aux auditions pour le rôle de James Bond sur le même territoire. Sa présence active dans ce projet explique potentiellement sa proximité géographique avec les séances de casting.

Nicholas Hoult, trentesix ans, incarne également un niveau de notoriété comparable. Il a joué Lex Luthor dans Superman en 2025 et faisait partie de la distribution des quatre films XMen. Son rôle dans How to rob a Bank sortira dès la semaine prochaine, maintenant sa visibilité actuelle.

Candidats et cadre de la production

D'autres noms britanniques âgés de vingt à quarante ans ont été évoqués dans la presse spécialisée. Jack Lowden, Josh O'Connor et Callum Turner sont considérés comme des participants assurés. Louis Partridge, vingtdeux ans, et Jacob Elordi, vingt-huit ans, ont également fait l'objet de spéculations médiatiques récentes.

Denis Villeneuve dirigera le prochain film de la saga. Il travaillera avec un scénario écrit par Steven Knight, créateur de Peaky Blinders. Amazon MGM Studios a acquis la franchise complète l'année dernière, établissant une nouvelle ère de production sous son contrôle éditorial.

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Décalage stratégique et calendrier prévisionnel

La tradition historique privilégie souvent des acteurs moins connus pour le rôle de James Bond. Le choix de stars internationales comme Pattinson ou Hoult représenterait donc une rupture notable avec les pratiques habituelles de casting. Cette évolution stratégique soulève des questions sur la direction future de la franchise.

Aucun commentaire officiel n'est attendu d'Amazon MGM Studios sur ces spéculations. Les annonces devraient intervenir ce mois-ci, potentiellement avant le Thanksgiving, fixé au jeudi 26 novembre. Cette période correspond à une fenêtre de communication clé pour l'industrie cinématographique américaine.

Le suspense reste total concernant l'identité du prochain agent secret britannique. La communauté des cinéphiles attend impatiemment la révélation officielle qui confirmera l'une de ces hypothèses ou en introduira une nouvelle. La suite de cette affaire dépendra des décisions finales de la studio de production.