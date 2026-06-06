Roberto Sanchez renvoyé devant la justice avant le second tour de l'élection présidentielle péruvienne

Le juge Adolfo Farfan a ordonné le renvoi devant la justice de Roberto Sanchez, candidat à l'élection présidentielle péruvienne, accusé de financement illégal de son parti. Cette décision intervient à quelques jours du second tour très serré contre Keiko Fujimori, mais ne devrait pas reporter le scrutin. Sanchez, qui bénéficiera d'immunité constitutionnelle en cas de victoire, dispose d'une semaine pour faire appel. L'accusation porte sur des contributions non déclarées de plus de 57.000 dollars lors de campagnes régionales et municipales.

Roberto Sanchez affrontera dimanche au second tour la candidate de droite Keiko Fujimori , fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori , dans un scrutin annoncé très serré par les sondages.

Le juge Adolfo Farfan a rendu une décision importante concernant une affaire judiciaire impliquant le candidat à la présidence péruvienne Roberto Sanchez. Cette affaire pourrait compromettre sa candidature, mais le juge a ordonné un renvoi devant la justice pour examen des accusations de financement illégal. Ce renvoi devant la justice ne devrait toutefois pas avoir d'incidence sur la tenue du scrutin, Sanchez disposant encore d'un délai d'une semaine pour former un recours.

S'il est élu président, Roberto Sanchez bénéficiera de l'immunité prévue par la Constitution péruvienne. L'audience virtuelle de deux jours s'est terminée par cette décision. Selon l'accusation, des incohérences ont été relevées dans les rapports financiers de son parti, Juntos por el Perú, lors de campagnes pour des élections régionales et municipales auxquelles il a participé.

L'affaire avait été présentée une première fois devant les tribunaux en janvier 2026, mais la justice l'avait partiellement rejetée et demandé aux procureurs de reformuler leur dossier. Les procureurs allèguent que Roberto Sanchez aurait reçu plus de 57.000 dollars de contributions de membres de Juntos por el Perú pour des activités partisanes, sans les déclarer auprès de l'Office national des processus électoraux (ONPE).

Cette situation soulève des questions sur la transparence financière dans la campagne électorale et met en lumière les tensions politiques dans le pays. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc Sanchez à Keiko Fujimori dans un contexte marqué par ces développements juridiques. Malgré l'ombre de cette affaire, les sondages continuent de prédire un résultat extrêmement serré, reflétant une division profonde au sein de l'électorat péruvien.

La perspective d'une élection aussi disputée ajoute à l'importance de chaque décision judiciaire et de chaque déclaration publique des candidats





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