Roberto Saviano acquitté dans son procès en diffamation contre Matteo Salvini

Le journaliste et écrivain Roberto Saviano a été acquitté dans le procès en diffamation intenté par Matteo Salvini. Le tribunal a reconnu que Saviano avait exercé son droit de critique de manière légitime. Cette affaire, qui remonte à 2018, est liée à des déclarations où Saviano avait qualifié Salvini de 'ministre de la pègre'. L'écrivain vit sous protection policière depuis son livre 'Gomorra'.

La justice italienne a rendu hier un verdict d'acquittement en faveur de l'écrivain Roberto Saviano , confronté à un procès en diffamation intenté par l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel chef de la Ligue, Matteo Salvini . L'avocat de M. Saviano, Me Antonio Nobile, a précisé à l'AFP que le tribunal a reconnu que son client avait légitimement exercé son droit de critique à l'égard du responsable politique.

Ce procès, dont la procédure a débuté en février 2023, trouve ses origines dans des déclarations faites en 2018, marquant un nouveau chapitre dans la longue histoire de tensions entre l'écrivain et certaines figures du paysage politique italien.

Roberto Saviano, dont l'œuvre a jeté une lumière crue sur les rouages de la mafia napolitaine, la Camorra, depuis la publication de son ouvrage-phare Gomorra en 2006, vit sous protection policière depuis cette date. Sa lutte acharnée contre le crime organisé lui a valu de nombreuses menaces et une surveillance constante.

La controverse qui a conduit à ce procès prend racine dans une période particulièrement sensible de la politique italienne. En juin 2018, alors que Matteo Salvini venait d'accéder au poste de ministre de l'Intérieur, il avait publiquement évoqué la possibilité de retirer l'escorte policière qui protégeait M. Saviano. Cette suggestion avait provoqué une vive réaction de la part de l'écrivain.

Sur la plateforme Facebook, M. Saviano avait alors qualifié M. Salvini de 'ministre de la pègre'. Il avait précisé que cette expression avait été initialement forgée par le politologue antifasciste Gaetano Salvemini pour dénoncer un système politique qui exploite les populations pauvres du sud de l'Italie.

L'écrivain avait soutenu que Matteo Salvini avait bénéficié des votes des Calabrais, habitants du 'talon' de la Botte, pour accéder au poste de sénateur, tout en feignant de trahir cette même population en renonçant à une lutte active contre la puissante mafia locale, la 'Ndrangheta.

Selon le témoignage de M. Saviano, M. Salvini aurait délibérément ignoré les luttes internes entre les clans mafieux en Calabre, préférant focaliser son attention sur les migrants saisonniers travaillant dans le secteur agricole de la région. Cette prise de position avait été perçue comme une forme de détournement d'attention et une instrumentalisation de la question migratoire au détriment de la lutte contre le crime organisé.

La décision du tribunal d'acquitter M. Saviano dans cette affaire souligne l'importance du droit à la liberté d'expression et du droit de critique, même lorsque les cibles sont des personnalités politiques de premier plan. Il est important de noter que le parcours judiciaire de Roberto Saviano ne s'arrête pas à ce procès. En octobre 2023, il a été condamné à une amende de 1000 euros avec sursis pour diffamation envers la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, suite à des propos tenus en 2020, démontrant ainsi la complexité et la sensibilité des enjeux de liberté d'expression dans le contexte italien contemporain.





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