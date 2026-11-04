Roborock Saros 20 Neo : Station 100 degrés et châssis relevable

Découvrez le Roborock Saros 20 Neo. Avec une station lavant à 100°C et un châssis élévateur de 8cm, il vise la démocratisation de la haute technologie Roborock face à iRobot.

Le marché mondial des aspirateurs robots connaît une recomposition profonde, dominée par cinq fabricants chinois qui concentrent plus de 70 % des parts de marché globales. En tête de ce classement se trouve Roborock, une marque qui a non seulement maintenu sa première place dans des pays clés comme les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Sud, mais qui a également absorbé le déclin des pionniers historiques. L'américain iRobot, créateur du Roomba, est ainsi tombé en faillite fin 2025 avant d'être racheté par une entreprise chinoise, marquant la fin d'une ère pour les marques traditionnelles.

Innovation technologique contre guerre de prix

Face à la fin de la guerre de prix, les constructeurs ont opté pour une innovation technologique frénétique pour échapper à l'involution industrielle. Roborock confirme son statut de leader avec plusieurs nouveaux modèles par an, intégrant des fonctionnalités de rupture comme des stations de lavage à eau bouillante ou des châssis élévateurs. Le Saros 20 Neo incarne cette stratégie en démocratisant l'essentiel de la fiche technique du flagship, initialement lancé à 1499 €, avec un prix de lancement hors remises significativement plus bas. Le modèle Neo est d'ailleurs déjà disponible à 799 € chez MediaMarkt, illustrant la stratégie agressive de ces marques face à la concurrence.

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Caractéristiques techniques et différence des modèles

Le Saros 20 Neo se distingue par un système de navigation pragmatique et une capacité de franchissement exceptionnelle. Contrairement au Saros 20 standard qui utilise un capteur LiDAR interne solid-state pour une silhouette basse, le Neo réutilise une technologie éprouvée qui permet à son dôme de se rétracter, offrant une hauteur minimale de 8 cm. Cette conception permet au robot de passer sous les lits bas et canapés sans sacrifier la précision cartographique du laser. Son châssis surélevable, actionné par des vérins articulés, lui permet de franchir des seuils étagés de 4,5 cm plus 4,3 cm, soit près de 8,8 cm au total, là où la majorité des concurrents plafonnent à 2 cm.

La station automatisée qui accompagne le Saros 20 Neo représente un saut qualitatif majeur dans l'hygiène domestique. Elle lave les serpillières à l'eau chaude jusqu'à 100 ºC, une température qui dissout mieux le gras piégé et assure une désinfection bactérienne à 99,99 %. Le bac de lavage est amovible, et le robot est capable d'effectuer des cycles de nettoyage complets. Le sac à poussière du Neo a été agrandi à 2,7 L contre 2,5 L pour le modèle standard, tandis que le bac d'eau sale est légèrement réduit à 3 L contre 3,5 L. Cette configuration garantit des résultats propres, la crasse étant compactée à chaque aspiration avant d'être jetée dans le sac, qui a une durée de vie d'environ deux mois et coûte environ 6 €.

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Performance de nettoyage et capteurs avancés

En matière de suction, le Roborock Saros 20 Neo affiche une puissance de 36 000 Pa, supérieur aux 13 N du modèle précédent. Cette force combinée à une brosse principale centrale duo et une brossette latérale flexible assure que aucun cheveu ne reste coincé autour du cylindre. Le système guide tout vers le centre pour une aspiration optimale. De plus, des fonctions dédiées aux animaux, telles que la prise de photos, le contournement doux et les appels vidéo bidirectionnels, enrichissent l'expérience logicielle par rapport à la concurrence. Le robot intègre également un châssis capable de franchir des dénivelés intérieurs, résolvant le problème de la hauteur de la plupart des robots fixes.

Limites observées et expérience utilisateur

Néanmoins, l'expérience utilisateur révèle certaines limites dans la gestion des obstacles et des liquides. Le système d'évitement d'obstacles peut ignorer des éléments moins contrastés sur moquette, comme une chaussette, ce qui a provoqué une interruption lors du deuxième cycle de test. De plus, face à un déversement important, le robot n'interrompt pas spontanément sa course pour rincer ses patins, risquant d'étaler la saleté si l'utilisateur n'intervient pas via l'application. Bien que ces tests soient forcés, ils soulignent les défis du quotidien pour les robots aspirateurs récents qui analysent parfois mal la route empruntée.

Enfin, un détail technique distingue le Saros 20 Neo : contrairement à d'autres modèles haut de gamme gérant des réservoirs étanches et vidables dans la poubelle, ce modèle utilise un système de sacs compactés. Cela présente l'avantage d'une meilleure hygiène, les déchets étant isolés jusqu'à leur évacuation. Avec son approche équilibrée entre performance, innovation et accessibilité, le Roborock Saros 20 Neo apparaît comme un choix particulièrement malin au sein du catalogue du numéro un mondial des aspirateurs robots, visant à capturer une part de marché en pleine expansion.