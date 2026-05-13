Robot lion conquit les spectateurs du cirque

Au sein du cirque Nicolas Bouglione, de passage à Namur, une nouvelle star fait son apparition sous les projecteurs : un petit lion robot déguisé, capable de courir, tourner, sauter et même effectuer quelques exercices de stretching avant d’entrer en scène. Une nouvelle technologie qui permet de se réinventer suite à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques en Belgique depuis 2014.

Au sein du cirque Nicolas Bouglione, de passage à Namur, une nouvelle star fait son apparition sous les projecteurs : un petit lion robot déguisé, capable de courir, tourner, sauter et même effectuer quelques exercices de stretching avant d’entrer en scène.

Une nouvelle technologie qui permet de se réinventer suite à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques en Belgique depuis 2014. Surnommé ‘Lenny’, ce robot télécommandé est devenu l’une des attractions du spectacle. Derrière les commandes, les équipes techniques du cirque pilotent chaque mouvement avec précision.

« C’est un peu Noël avant l’heure. Ça reste toujours impressive de pouvoir télécommander une innovation du futur. Ça nous apporte un plaisir fou, surtout de voir les enfants émerveillés pendant le spectacle », confie le régisseur son et lumière Ivens Owen. Une alternative qui séduit le public Pour Nicolas Bouglione, l’idée est venue de sa propre fille.

« Je parle souvent de cirque, de nouveaux spectacles, des artistes… Et ma fille me dit : ‘Papa, j’ai une idée. Pourquoi tu n’achètes pas un chien robot et tu le déguises en lion ? ’ » Le directeur avoue avoir d’abord cru l’idée irréalisable : « J’ai dit : ‘Ce n’est pas possible, ça n’existe pas. ’ Puis elle m’a montré des photos trouvées sur Internet.

C’était incroyable, je ne savais pas que ça existait. »J’ai trouvé ça très original, j’ai vraiment apprécié et j’ai ri Spectatrice Dans les gradins, le public semble conquis par cette nouvelle forme de spectacle. Si le robot impressionne moins qu’un véritable félin, son originalité amuse et intrigue toutes les générations.

La fille de Nicolas Bouglione, qui a inspiré cette initiative, danse au côté de son nouvel ami, de quoi intriguer les visiteurs : ‘Ça m’a surprise au début, mais tant que ça ne fait pas de mal à un vrai animal, franchement, je trouve que c’est une bonne alternative. ’ Un héritage familial Fils d’Alexandre Bouglione, Nicolas Bouglione perpétue une tradition familiale vieille de près de 200 ans.

Un savoir-faire reconnu officiellement : son cirque fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec ‘Lenny’, le cirque prouve qu’il est possible de conjuguer tradition et modernité, tout en répondant aux nouvelles attentes du public et aux enjeux du bien-être animal





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