Rock Werchter annonce Royal Blood, WILLOW et mgk pour sa programmation estivale 2027. Découvrons les dates clés et les groupes ajoutés au Festivalpark de Werchter.

Le festival belge Rock Werchter a officiellement confirmé l'ajout de dix nouveaux noms sur son affiche pour l'édition 2027. Cette annonce a été rendue publique mardi par l'organisation lors d'un communiqué de presse. Les concerts auront lieu l'été prochain au Festivalpark de Werchter, situé à Rotselaar dans la province du Brabant flamand.

Programmation détaillée pour juillet

La première soirée, le jeudi 1er juillet, accueillera les artistes WILLOW, DIIV et Boys Noize sur scène. Cette programmation vise à établir un ton énergétique dès le début du festival pour les premiers spectateurs présents.

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Vendredi 2 juillet marque la présence de Royal Blood et Warhaus parmi les têtes d'affiche de cette journée. Ces groupes viennent renforcer une lineup déjà considérée comme forte pour ce premier jour de l'événement.

Le samedi 3 juillet verra se produire mgk, Tricky, KALEO et Wilco. Cette sélection offre une diversité musicale significative pour le cœur de semaine du festival.

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Le dimanche 4 juillet se clôturera avec une performance de Keo. Cette dernière date permet de boucler la semaine événementielle avec une touche finale originale.

Diversité artistique et contraste musical

L'organisation du festival décrit cette nouvelle vague d'artistes comme représentant dix approches musicales différentes. L'objectif déclaré est d'apporter davantage de direction et de contraste à la programmation globale de l'édition 2027.

Les têtes d'affiche précédemment confirmées

Plusieurs noms majeurs avaient déjà été révélés avant cette annonce récente. Massive Attack, The Neighbourhood, Turnstile et Interpol sont notamment confirmés pour jouer le jeudi soir.

La journée du vendredi proposera des performances de Muse, Nothing But Thieves et Bleech 9:3. On retrouvera également Amelie Lens pres. AURA, Gurriers, Bonobo et Sofia Isella sur les scènes.

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Le samedi sera dominé par Sam Fender, 5 Seconds of Summer, Froukje et JUNGLE. Ces artistes viennent compléter une affiche saturée de talents internationaux reconnus.

Le dimanche fera la part belle à Tame Impala, Sombr et Angèle. Myles Smith, James Blake, ADÉLA, Suki Waterhouse, Dinosaur Jr. et Pond acheveront le programme musical de cette édition 2027.