La chanteuse belge Pommelien Thijs confirmera sa présence à Rock Werchter 2027. Elle se produira sur le main stage le samedi 3 juillet avant Sam Fender.

La chanteuse belge Pommelien Thijs figure parmi les têtes d'affiche annoncées pour l'édition 2027 de Rock Werchter. Son nom a été officiellement révélé comme la fermeture de la journée principale, un honneur majeur qui place son nom aux côtés d'artistes historiques comme Stromae, dEUS, Soulwax et Oscar and the Wolf.

Détails techniques et programmation du samedi

La performance de Pommelien Thijs est programmée pour le samedi 3 juillet 2027. Elle occupera le moment crucial juste avant le headliner de la soirée, le chanteur britannique Sam Fender. Cette position horaire est particulièrement stratégique car elle garantit une audience maximale sur le site principal du Festivalpark à Werchter.

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Un parcours artistique et collaborations majeures

La scène principale de Rock Werchter n'est pas un territoire inconnu pour Pommelien Thijs. Elle a déjà eu l'opportunité de briller lors de précédentes éditions. L'année dernière, elle s'est présentée en tant qu'invitée spéciale aux côtés du groupe Mumford & Sons. Elle a interprété la chanson Atlas lors de ce set, une performance qu'elle a décrite comme émotionnellement intense, affirmant qu'elle tremblait encore pendant son passage.

Auparavant, en 2025, elle a assuré une prestation scénographique complète avec son propre projet. Elle a dirigé une prestation de pop rock énergique qui a duré environ une heure. Cette expérience l'a placée au rang d'artiste clé lors d'un événement où Katy Perry devait théoriquement se produire comme vedette principale.

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Croissance culturelle et reconnaissances nationales

Depuis ses dernières apparitions festivalières, le profil artistique de Pommelien Thijs a connu une progression significative. Elle a consolidé sa position dans l'industrie musicale belge grâce à des sorties remarquées. Sa popularité s'est accrue lors des éditions précédentes, notamment lors de Pukkelpop l'été dernier, où elle a offert des prestations d'invitée auprès de Vanochtend qui ont rencontré un vif succès critique.

Ce statut grandissant se reflète dans les nominations institutionnelles récentes. Après une année de carrière particulièrement prolifique et saluée par le public, elle a été identifiée comme l'une des cinq principales candidates aux MIA Awards. Cette reconnaissance multiple témoigne de l'évolution de sa notoriété auprès du grand public et de la critique spécialisée.

Impact sur la visibilité des artistes francophones

La sélection de Pommelien Thijs pour cette slot de prestige constitue une anomalie dans la programmation traditionnelle. Il est extrêmement rare pour un jeune artiste belge de chanter en néerlandais d'obtenir une telle visibilité sur l'affiche principale. Cela marque une rupture avec les habitudes passées concernant la représentation linguistique.

Cette programmation représente également un engagement exclusif pour la saison. Il s'agira de sa seule et unique apparition sur un festival en Belgique durant l'année 2027. Cette rareté renforce la valeur perçue de son concert et pourrait influencer la dynamique des ventes de billets pour la prochaine édition du festival.