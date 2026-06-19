Rock Werchter doit suspendre la construction de KluB C après des infractions urbanistiques

Le festival Rock Werchter est contraint d'arrêter temporairement l'édification de sa deuxième plus grande tente, KluB C, suite à une inspection officielle ayant révélé des violations du code d'aménagement du territoire. Le parquet a ouvert une enquête à la suite de plaintes de riverains.

Le festival Rock Werchter doit temporairement interrompre la construction de KluB C, la deuxième plus grande tente du site. Lors d'une inspection menée par le Département de l'Environnement, des infractions urbanistiques ont été constatées.

Le parquet de Louvain a ouvert une enquête. La tente a récemment été déplacée plus près des riverains dans le cadre de l'expansion du site du festival. Le parquet ne peut pas confirmer que l'enquête concerne spécifiquement cette expansion. Il s'agit de violations du code flamand de l'aménagement du territoire, a déclaré la porte-parole Ellen Durie.

Nous avons ouvert une enquête suite aux plaintes de deux riverains. Le Département de l'Environnement a envoyé un inspecteur sur place qui a relevé des infractions. Il s'agit d'infractions urbanistiques, a précisé la porte-parole Ann Heylens. Le dossier a été transmis au parquet.

Nous avons également adressé un ordre de cessation à Werchter, ce qui signifie qu'ils doivent interrompre temporairement la construction de KluB C. Cette tente, qui peut accueillir environ 10 000 festivaliers, se trouve désormais très proche des habitations. Ce hangar industriel mesure 17 mètres de haut et couvre une superficie de 40 ares, soit deux fois la taille de mon jardin, a témoigné un résident nommé Wim.

Les travaux sont en cours depuis trois semaines, avec un bruit du matin au soir, de 7 heures à 18 heures. Avec ces conditions, je ne resterai pas ici pendant le festival, je dois vraiment fuir.

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