Roland Duchâtelet sous le feu des critiques pour ses propos sur les aînés

Roland Duchâtelet suscite une vague d'indignation en Belgique après avoir suggéré d'économiser sur les soins de fin de vie pour financer les allégements fiscaux des footballeurs.

La scène politique belge a été secouée par les récentes déclarations provocatrices de l'entrepreneur Roland Duchâtelet, qui a suggéré la semaine dernière de limiter les soins coûteux aux personnes âgées en fin de vie. Cette proposition, formulée dans le but d'alléger le déficit budgétaire de l'État, a immédiatement provoqué une tempête médiatique et politique, condamnée unanimement pour son manque de respect envers les aînés et son soutien indéfectible aux privilèges fiscaux des riches.

Un argumentaire budgétaire contesté et mathématiquement erroné

Roland Duchâtelet a exposé sa vision controversée lors de l'émission 'De tafel van Ruben' sur la chaîne Play TV, en affirmant que la question des dépenses de santé de fin de vie est un sujet tabou pour les ministres. Il a prétendu que le dernier année de vie d'une personne coûte environ 10.000 euros par an et a suggéré que des économies massives pouvaient être réalisées en réduisant les interventions médicales pour les très âgés qui souhaitent mourir, tout en maintenant les traitements actuels.

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L'entrepreneur a lié cette suggestion à une économie potentielle de 10 milliards d'euros, bien que les calculs rapides basés sur sa propre estimation de 10.000 euros par personne et une base de 100.000 habitants aboutissent en réalité à 1 milliard d'euros seulement. Cette erreur de calcul majeure n'a pas empêché Duchâtelet de défendre l'idée que l'argent ainsi récupéré devait servir à maintenir les avantages fiscaux et sociaux pour les footballeurs professionnels et les clubs, qu'il considère comme légitimes.

La fureur politique : Rousseau et Mahdi dénoncent un discours déshumanisant

Les réactions politiques ont été immédiates et virulentes, avec Conner Rousseau, président du parti Vooruit, qualifiant ces propos de 'complet gaga' sur Facebook. Rousseau a vivement critiqué le fait que Duchâtelet, qui défendait les allégements de cotisations sociales pour les footballeurs, propose simultanément de limiter les soins aux personnes âgées, jugeant cette contradiction comme le signe d'un manque total d'équité et de santé mentale dans le débat public.

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Sammy Mahdi, président du CD&V, a publié une vidéo sur Instagram pour qualifier l'idée de 'dégoûtante' et 'la plus abominable' jamais émise pour rétablir l'ordre budgétaire. Il a comparé les mesures autoritaires sous-jacentes à celles pratiquées sous le régime d'Adolf Hitler en Allemagne, exhortant Roland Duchâtelet à faire preuve de plus de respect envers les aînés, quel que soit le coût financier de leurs soins, et à garder ses opinions pour lui-même.

Une mobilisation sociale et une critique des privilèges des milliardaires

La controverse a également touché d'autres figures politiques, comme Peter Mertens du PVDA, qui a ironiquement suggéré que les grands-parents devraient mourir plus tôt pour éviter les coûts, et Gwendolyn Rutten d'Open VLD, qui a dénoncé un discours triste et une nostalgie pour des temps de classes sociales et de déshumanisation. Ces critiques soulignent le caractère cynique de la proposition, qui semble prioriser la richesse des milliardaires sur la dignité humaine des personnes vulnérables.

Sur les réseaux sociaux, l'indignation populaire est palpable, avec des commentaires accusant Roland Duchâtelet de tomber à un niveau moral très bas. Les internautes ont pointé du doigt le contraste entre les 1,5 milliard de dollars de fortune de Duchâtelet, annoncée par Forbes plus tôt cette année, et son opposition à toute forme de taxation des richesses, jugeant injuste qu'il cherche à épargner l'argent des aînés plutôt que de contribuer lui-même à la résolution du déficit de 10 milliards d'euros du gouvernement fédéral.