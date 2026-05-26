Roland-Garros : Alexander Blockx contraint à l'abandon après une blessure à la cheville lors d'un entraînement

Le Belge Alexander Blockx a dû renoncer à son match du deuxième tour de Roland-Garros après s'être foulé la cheville en glissant sur un tapis de fond de court lors d'un entraînement. Cette blessure rappelle un incident similaire survenu en 2017 chez les juniors, relançant les débats sur la sécurité des équipements.

Le jeune espoir belge du tennis Alexander Blockx a vu son parcours à Roland-Garros 2024 s'arrêter prématurément de manière cruelle. Après une victoire convaincante au premier tour, le Joueur, âgé de seulement 18 ans, a subi une blessure inquiétante lors d'un entraînement avec son compatriote Joao Fonseca.

L'incident s'est produit alors qu'il glissait sur le tapis placé au fond du court, un équipement dont il avait déjà critiqué le caractère potentiellement dangereux. Cette chute a provoqué une entorse à la cheville, une blessure qui rappelle étrangement celle qu'il avait subie en 2017 lors de sa première participation à Roland-Garros en junior.

À l'époque, alors classé 12e mondial chez les juniors, il s'était déjà bloqué la cheville sur un tapis similaire et avait dû abandonner dès le premier set de son match contre l'Argentin Horacio Zeballos. Cette répétition d'un scénario presque identique, sept années plus tard, sur la même scène, ajoute une dimension particulièrement frustrante et ironique à sa situation.

Blockx, qui avait débuté ce tournoi avec ambition et une belle confiance après avoir facilement éliminé le Hongkongais au premier tour, doit donc maintenant se résoudre à l'abandon avant même d'avoir pu défendre ses chances au deuxième tour. Cette blessure prive le public d'une confrontation prometteuse et interrompt brutalement la campagne du Belge, qui en était à sa deuxième participation seulement à un tableau principal de Grand Chelem, après une élimination au premier tour de l'Open d'Australie plus tôt dans la saison.

Son premier succès dans le tableau final d'un Majeur, obtenu Porte d'Auteuil, restera donc un moment marquant mais inachevé. L'épisode relance également le débat sur la sécurité des équipements sur les tournois du Grand Chelem, notamment la présence et l'ancrage de ces tapis de fond de court, souvent jugés glissants et mal positionnés par certains joueurs.

Pour Alexander Blockx, c'est un coup dur qui arrive au pire moment, au début de sa carrière professionnelle, alors qu'il montait en puissance et en confiance sur la terre battue parisienne. Il devra maintenant observer une période de repos et de rééducation nécessaire, espérant ne pas voir cette blessure avoir des conséquences à long terme sur sa progression.

Son abandon laisse le chemin libre pour son adversaire du deuxième tour et prive le tournoi d'une tête d'affiche locale de la jeune garde, très attendue après ses récentes performances sur le circuit junior et ses débuts prometteurs chez les professionnels





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