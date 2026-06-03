Roland-Garros : Aryna Sabalenka, la numéro un mondiale, éliminée en quart de finale

La première joueuse mondiale, Aryna Sabalenka, a été éliminée en quart de finale de Roland-Garros après une défaite surprise face à une joueuse de 23 ans. despite winning the first set 6-3, Sabalenka lost the second set and was then dominated 6-0 in the final set. The Belarusian player made 57 unforced errors throughout the match, compared to her opponent's 27. This defeat is another missed opportunity for Sabalenka to win the French Open or Wimbledon. Despite her disappointment, Sabalenka remains determined to bounce back and find a way to overcome this setback.

La compétition féminine de Roland-Garros a connu un tournant inattendu avec la défaite de la première joueuse mondiale, Aryna Sabalenka . Après avoir remporté la première manche 6-3, la joueuse biélorusse a perdu le deuxième set de manière serrée avant de voir son adversaire de 23 ans l'emporter 6-0 dans la dernière manche.

Sabalenka a commis pas moins de 57 fautes directes sur toute la partie, contrastant avec les 27 fautes de son adversaire. Cette défaite marque une nouvelle déception pour Sabalenka, qui n'a toujours pas remporté le trophée de Roland-Garros ou Wimbledon. La numéro un mondiale a déclaré être déçue et frustrée par sa performance, mais elle reste déterminée à rebondir. Elle a également refusé d'attribuer sa défaite aux conditions venteuses, affirmant qu'elle avait joué dans des conditions similaires auparavant.

Sabalenka a exprimé son intention de trouver une solution pour surmonter cette défaite et revenir plus forte





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