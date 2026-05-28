Roland-Garros : Raphaël Collignon élimine Ben Shelton et se qualifie pour le 3e tour

Le Belge Raphaël Collignon a signé une performance majeure à Roland-Garros en battant Ben Shelton, top 5 mondial, en trois sets. Maîtrisé du début à la fin, le match a vu Collignon breaker au bon moment et conclure sans concéder de balle de break. Ému par le soutien du public et de ses proches, le joueur égale son meilleur résultat en Grand Chelem et affiche une confiance renouvelée pour la suite.

Raphaël Collignon a réalisé un exploit retentissant à Roland-Garros en éliminant Ben Shelton , un top 5 mondial, en trois sets pour se qualifier pour le troisième tour.

Le match, entièrement maîtrisé par le Belge, a duré environ deux heures et s'est déroulé sans que Shelton ne sauve la moindre balle de break. Collignon a su exécuter à la lettre le plan établi avec son équipe, garder son cap tout au long de la rencontre et conclure les points importants avec succès.

Son entraîneur, Steve Darcis, avait pourtant prévenu que l'affrontement contre Shelton n'était pas un tirage facile, mais le joueur a démontré une concentration et une maîtrise exceptionnelles, profitant également de son jeu de service efficace pour éviter les breaks. Sous le charme de l'ambiance portée par un public nombreux et acquis à sa cause, Collignon a même laissé échapper quelques larmes en fin de match, évoquant le soutien de ses proches et de la délégation belge présente dans les tribunes.

Il a également souligné la proximité géographique de la Belgique, facilitant la venue de nombreux supporters. La victoire lui permet d'égaler son meilleur résultat en Grand Chelem, déjà atteint à l'US Open l'an dernier, et il se prépare maintenant à affronter un joueur italien au prochain tour. Entre deux, il compte bien continuer à compléter son album Panini, une passion qui l'occupe et le détourne des écrans, rappelant son enfance et son amour du foot.

Il abordera la journée de demain, prévue en double, avec décontraction, avant de se concentrer pleinement sur son match de simple samedi





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raphaël Collignon Ben Shelton Roland-Garros Grand Chelem Tennis Belgique US Open Top 5 Steve Darcis Panini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La canicule assomme Roland-Garros, les joueurs, les ballos et le public en surchauffeLe thermomètre affiche 34 degrés ce mercredi et on atteindra le pic samedi, avec 36 degrés, avant une relative chute des...

Read more »

Roland-Garros : ça passe sans encombre pour Iga Swiatek et Elina SvitolinaVictorieuse en 2020, 2022, 2023 et 2024, demi-finaliste l’an dernier, Iga Swiatek affrontera au prochain tour sa...

Read more »

Raphaël Collignon élimine Ben Shelton au deuxième tour de Roland-GarrosLe Belge Raphaël Collignon, 62e mondial, a créé la surprise en éliminant l’Américain Ben Shelton, tête de série numéro 5, lors du deuxième tour de Roland-Garros jeudi soir à Paris. Raphaël Collignon a signé une magnifique performance jeudi soir au 2e tour du simple messieurs des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Le N.3 belge, 24 ans, a fait tomber le 5e joueur mondial et 5e tête de série sur la terre battue parisienne l’Américain Ben Shelton.

Read more »

Exploit XXL à Roland-Garros : Raphaël Collignon élimine Ben Shelton en trois sets et se qualifie pour le 3e tourRaphaël Collignon ne tremble pas et se procure déjà une première balle de break dans le premier jeu du match qui est...

Read more »