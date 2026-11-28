Après son divorce dans Mariés au premier regard, Romain vend son salon liégeois avec Brecht. Focus sur leur relation, leurs projets et la stratégie de vente.

Après avoir vécu une expérience marquée par son divorce d'avec Antonio lors de l'émission Mariés au premier regard, Romain a trouvé le bonheur auprès de Brecht, un coiffeur lui aussi professionnel du secteur. Ce Liégeois de 37 ans décide désormais de tourner la page en confiant la vente de son ancien salon de coiffure, situé en plein cœur du quartier festif du Carré à Liège, à l'équipe de l'émission Je Vends Ma Maison. Cette démarche symbolique lui permet de se consacrer entièrement à sa nouvelle vie commune avec son compagnon.

Rencontre inattendue deux jours avant le mariage

Romain et Brecht se sont rencontrés dans des circonstances particulièrement improbables, exactement deux jours avant que Romain ne signe son contrat de mariage avec Antonio. Le candidat a alors admis avoir jugé le timing très inopportun pour cette rencontre. Malgré cela, il a choisi de poursuivre l'expérience de Mariés au premier regard, tout en indiquant à Brecht qu'ils pourraient se revoir s'il décidait de revenir sur sa décision.

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La coïncidence s'est finalement transformée en une relation durable. Les deux hommes ne se sont plus lâchés depuis qu'ils se sont revus au retour de la lune de miel de Romain. Romain a expliqué sur Instagram avoir souhaité présenter son compagnon beaucoup plus tôt, mais a préféré laisser planer le mystère comme il l'avait fait précédemment. Il précise aujourd'hui qu'ils partagent leur vie depuis un an et demi, vivant, travaillant et voyageant ensemble.

Divergences sur le mariage et projets futurs

Alors que Romain avoue que le mariage est son rêve, la situation est plus complexe du côté de Brecht. Ce dernier, sortant lui aussi d'un divorce, a explicitement déclaré que le mariage était hors de question pour lui. Romain a confirmé à Sophie Pendeville qu'il n'avait encore fait aucune demande officielle, mais espère que son compagnon changera d'avis un jour.

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Malgré cette divergence, Romain considère Brecht comme son meilleur ami, son collègue et son complice de vie. Le couple envisage de se concentrer sur leur salon commun plutôt que sur une cérémonie, laissant ouverte la possibilité d'un oui futur. Cette dynamique influence directement leurs choix professionnels, notamment la gestion de l'ancien local commercial.

Stratégie de vente et enjeux financiers du bien

La vente du bâtiment au Carré à Liège présente des défis techniques et financiers pour Romain. La maison atypique de 160 mètres carrés, qui comprend un rez-de-chaussée commercial, est désormais vide. Le coiffeur indique ne plus y travailler, ce qui lui retire toute source de chiffre d'affaires pour couvrir le crédit immobilier en cours. Cette situation crée une pression financière directe qui motive la rapidité de la transaction.

Les tentatives précédentes de vente ont été peu concluantes, avec seulement deux ou trois visites enregistrées depuis le lancement. Le bien a déjà subi une baisse de prix significative, passant de 349 000 euros à 280 000 euros sans trouver preneur. LaSarah, agente immobilière de Je Vends Ma Maison, reconnaît que la localisation et le caractère atypique du bien peuvent restreindre la base d'acquéreurs potentiels.

Estimation et nouvelle approche commerciale

Face à l'impasse commerciale, l'équipe propose une révision de la stratégie de vente. Après une estimation du bien entre 275 000 et 300 000 euros, la décision a été de fixer un prix demandé de 289 000 euros. Cette approche abandonne le système d'offres à partir d'un certain montant pour plus de transparence. L'objectif est de séduire les acheteurs par la rénovation du bâtiment tout en gérant les attentes liées à son emplacement spécifique.

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Cette transaction représente bien plus qu'un simple transfert de propriété pour Romain. C'est une étape clé pour officialiser son nouveau départ et sécuriser ses finances. En vendant ce bien emblématique de sa période passée, le Liégeois peut enfin investir pleinement dans son avenir professionnel et personnel avec Brecht. L'issue de cette vente déterminera la suite de leurs projets communs dans le secteur de la coiffure.