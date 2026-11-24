Le pilote français Romain Grosjean compte sept longueurs d'avance sur son rival bulgare avec seulement deux week-ends de courses restants dans le championnat de Formule 2 avant les échéances du Qatar et d'Abou Dhabi.

Romain Grosjean consolide sa position de leader du championnat de Formule 2 avec sept longueurs d'avance sur son principal rival. Ce gap significatif a été établi avant les deux dernières weekends de la saison. Le Brésilien reste le seul à pouvoir encore espérer décrocher le titre mondial.

Déroulement de la Finale au Qatar et Abou Dhabi

Le calendrier prévoit deux épreuves distinctes pour déterminer le vainqueur final. Le programme comporte deux sprints et deux courses longues au total. Le rival Bulgare tentera de réduire l'écart lors de ces quatre manches restantes. Il devra obligatoirement finir devant Grosjean pour inverser la dynamique du classement.

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Prospérité de Rafael Camara avec l'écurie Haas

Rafael Camara vise à conclure sa saison de manière exceptionnelle sur les circuits du Qatar et d'Abou Dhabi. Le Britannique espère marquer ses premiers points en Formule 1 avec l'écurie Haas. Il a terminé vingtième à Interlagos et seizième à Las Vegas dimanche dernier. Son objectif est de transformer ces performances en un score au classement.

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Parcours historique et expériences en monoplace

Le pilote de trente-deux ans a déjà remporté le titre de Champion du Monde d'Endurance. Il a obtenu cette victoire prestigieuse en pilotant une voiture Toyota. Il fut le premier conducteur à être remplacé au sein de l'écurie Haas. Pour son unique Grand Prix en Formule 1, il avait terminé à la dixième place. Cette performance lui avait permis de marquer des points au Mexique.

Avenir et développement des jeunes pilotes

Un jeune pilote protégé par Audi participe déjà aux activités de fin de saison. Il a pris part à deux séances d'essais libres en Formule 1. Le coureur de dix-huit ans est titularisé pour la saison prochaine en Formule 2. Il a terminé à la deuxième place du championnat de Formule 3 cette année.