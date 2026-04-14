Rome : 11 ans de prison pour l'Italien ayant tué deux amies belges

Un Italien a été condamné à 11 ans de prison pour avoir mortellement percuté deux amies originaires de Belgique à Rome. Le conducteur, sous l'influence de l'alcool et sans permis de conduire, a causé la mort des deux jeunes femmes qui étaient enceintes. La famille des victimes exprime un soulagement face au verdict.

Un Italie n a été condamné à 11 ans de prison pour avoir mortellement percuté deux amies originaires de Wevelgem et Menin à Rome , il y a environ 3 ans et demi. L'accident s'est produit alors que les jeunes femmes, Jessy et Wibe, avaient arrêté leur voiture de location pour porter secours à deux motocyclistes impliqués dans un accident. Malheureusement, elles ont été fauchées par le conducteur, Francesco Moretti, qui était sous l'influence de l'alcool et de drogues. Il a également été révélé que Moretti n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide et n'était pas assuré. Wibe était enceinte de 4 mois et demi au moment de l'accident. La famille des deux jeunes femmes s'est rendue à Rome pour assister au prononcé du verdict.

Evelyne Derumaux, la mère de Jessy, a déclaré : 'Il a été condamné à 11 ans et 9 mois de prison et sera placé sous contrôle judiciaire pendant trois ans. Il ne pourra plus jamais posséder de permis de conduire. Pour moi, ce verdict est un soulagement. Je ne retrouverai pas ma fille, mais je suis heureuse que ce soit terminé.' Une interprète néerlandophone a assuré que la famille des victimes puisse comprendre l'intégralité des propos tenus lors de l'audience. 'Notre interprète a tout très bien expliqué. Nous avons appris beaucoup de choses sur l'accident. Auparavant, nous n'étions guère au courant de l'enquête. La communication avec l'avocat était difficile.' Mme Derumaux a également souligné que Moretti n'a jamais exprimé de remords au cours du procès. 'Il m'a fait mauvaise impression, il fixait le vide. Ses avocats ont tenté de se défendre en affirmant que Jessy et Wibe étaient également responsables de l'accident, car elles ne portaient pas de gilets de sécurité et n'avaient pas placé de triangle de signalisation. Mais le juge a clairement indiqué que ce n'était pas un argument valable. Il a déclaré qu'elles étaient totalement innocentes. Pour moi, c'était très important.' Les 11 ans de prison infligés au conducteur seraient, selon Mme Derumaux, la peine la plus lourde jamais prononcée en Italie pour des faits similaires. 'Je suis parfaitement en accord avec le verdict', a-t-elle conclu.

Le procès a permis de clarifier les circonstances de l'accident et d'établir la responsabilité de Francesco Moretti. Le comportement de ce dernier, notamment son absence de remords, a été fortement critiqué par la famille des victimes. L'importance accordée par le juge à l'innocence des jeunes femmes a été saluée par la famille, qui a souligné son soulagement face à l'issue de l'affaire. La condamnation, qui semble exemplaire, a clôturé un chapitre douloureux pour les familles touchées par cette tragédie.

Ce verdict apporte une certaine forme de justice pour les familles, bien que la douleur de la perte de leurs proches reste immense. L'absence de remords du coupable souligne l'inhumanité de l'acte commis. Les efforts de la famille pour obtenir des réponses et une condamnation juste ont été récompensés. Le rôle de l'interprète a été crucial pour garantir une compréhension claire du procès, un aspect essentiel pour les proches des victimes, en particulier dans un contexte de barrière linguistique et de procédure judiciaire étrangère.

L'affaire met en lumière l'impact dévastateur de la conduite sous l'influence de l'alcool et des drogues, ainsi que l'importance du respect des règles de sécurité routière. De plus, elle souligne la nécessité d'une communication claire et d'un accès à l'information pour les familles des victimes lors de procédures judiciaires à l'étranger. La justice a été rendue, mais la douleur de la perte et les conséquences de cet acte insensé perdureront.





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