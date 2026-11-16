Romelu Lukaku arrête la sélection belge après 16 ans et 94 buts

Romelu Lukaku annonce officiellement sa retraite internationale. L'attaquant des Rode Duivels met fin à 135 sélections et son statut de meilleur buteur historique.

Le célèbre attaquant belge Romelu Lukaku a officiellement annoncé sa retraite de l'équipe nationale de football lors d'une communication directe sur Instagram. Ce message marque la fin d'une carrière internationale exceptionnelle qui s'étend sur seize années, consacrée au service des couleurs nationales de la Belgique. Le joueur, qui a porté le maillot des Rode Duivels avec une distinction remarquable, a confirmé sa décision de mettre un terme à son parcours avec le collectif national.

Annonce officielle et parcours historique de Lukaku

La nouvelle interception du football belge provient directement des canaux de communication sociaux de Romelu Lukaku, confirmant des rumeurs persistantes concernant son avenir institutionnel. Après seize années passées au sein de la sélection, le recordman des buts marque une pause définitive dans sa carrière internationale. Il précise avoir tout donné pour l'équipe nationale et avoir vécu chaque émotion possible durant cette période intense.

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Le bilan statistique de sa carrière est tout à fait monumentaux pour l'histoire du football belge. Lukaku a joué cent trente-cinq matchs officiels sous le maillot national, consolidant ainsi sa position de meilleur buteur de l'histoire de la formation belge. Avec quatre-vingt-quatorze buts inscrits, il devance largement tous ses prédécesseurs et contemporains sur l'échelle des réalisateurs.

Son dernier but en compétition officielle date de la victoire trois à zéro contre la Turquie lors de la Ligue des Nations. Ce moment reste un souvenir majeur de sa dernière période active avec l'équipe nationale. Il a représenté son pays lors de quatre Coupes du Monde et de trois éditions du Championnat d'Europe, des échéances qu'il décrit comme des moments qu'il n'oubliera jamais.

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Contexte tactique et relations avec l'entraîneur

Cette annonce survient dans un contexte où sa place dans l'équipe avait été remise en question récemment par l'entraîneur. L'adjoint de l'équipe nationale, Mark Van Bommel, avait explicitement déclaré que Lukaku resterait sur le banc pendant quatre-vingt-dix minutes contre l'Italie en raison de blessures passées. L'entraîneur avait précisé qu'il ne serait utilisé qu'en cas de nécessité absolue, indiquant une distance tactique claire.

Cette décision d'exclusion temporaire de la liste des joueurs actifs a alimenté les spéculations sur un départ imminent. Bien que Lukaku ait exprimé qu'il avait trouvé la paix avec sa décision d'arrêter, le conflit entre la vision de Van Bommel et la longévité du joueur est devenu évident. Le sélectionneur avait justifié cette attitude par un état de santé précaire du joueur, suggérant une gestion prudente de ses ressources physiques.

Témoignages de gratitude envers l'équipe et le public

Dans son message, Romelu Lukaku adresse des remerciements profonds à l'ensemble de ses coéquipiers avec qui il a partagé les succès et les défis. Il souligne sa gratitude envers les entraîneurs qui l'ont poussé à progresser et ont maintenu leur confiance en lui pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs collectifs. Son ton reflète une reconnaissance sincère envers les professionnels qui l'ont accompagné tout au long de cette aventure.

Le public belge fait également l'objet d'un message chaleureux de la part du sportif. Il tient à remercier les supporters pour le soutien inconditionnel apporté à l'équipe nationale. Cette reconnaissance met en lumière l'importance des fans dans la création de l'atmosphère et du momentum qui ont accompagné les matchs internationaux au cours des dernières décennies.

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Impact immédiat et perspectives futures

Avec ce retrait, une ère importante pour le football belge se clôture. La perte du meilleur buteur historique laisse un vide offensif significatif pour la génération suivante de talents nationaux. Les observateurs du jeu doivent désormais analyser comment la Belgique reconstruira sa capacité de finition face aux adversaires européens et mondiaux.

Les prochaines étapes concernent la mise à jour des statistiques officielles et l'intégration de Lukaku dans le panthéon des légendes belges. Sa carrière internationale s'achève sur une note de fierté et de sérénité, laissant derrière elle un héritage statistique inégalé et des souvenirs marqués par sa présence constante sur les plus grandes scènes.