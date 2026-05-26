Le meilleur buteur des Diables Rouges promet de rester en sélection jusqu’à la Coupe du monde 2030, en dépit de blessures à la cuisse et à la hanche, et d’une préparation perturbée par l’incendie de Tubize.

Romelu Lukaku , meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges , a réaffirmé son désir de rester actif en sélection nationale jusqu’à la Coupe du monde 2030, malgré une saison 2023‑2024 largement compromise par des blessures.

Dans une interview accordée à La Dernière Heure et Het Nieuwsblad, l’attaquant a expliqué que son objectif était de participer à deux nouvelles éditions du Mondial, en se fixant une date butoir à l’été 2030, alors qu’il aura trente‑sept ans.

« Mon corps peut tenir le coup jusqu’à cet âge, à condition de prendre soin de moi », a déclaré Lukaku, en soulignant le rôle crucial de son kinésithérapeute, Lieven Maesschalck, qui l’aide à optimiser sa condition physique et à prévenir les récidives. Le joueur a insisté sur l’importance de la récupération, précisant que chaque entraînement doit être planifié de façon à limiter les risques de surcharge, surtout après les deux graves lésions subies récemment – une déchirure à la cuisse lors de la préparation estivale, suivie d’une blessure à la hanche qui l’a tenu à l’écart des terrains pendant la majeure partie de la campagne belge.

Malgré ces contretemps, Lukaku se montre optimiste quant à sa capacité à être opérationnel pour le Mondial qui se déroulera au Qatar en juin 2024. Il a toutefois admis ne pas compter être titularisé dès le premier match contre l’Égypte, considérant qu’une implication progressive serait plus judicieuse pour son équipe et pour lui-même.

« Un tournoi est un marathon, pas un sprint. Je ne veux pas me lancer dans 90 minutes alors que je ne me sens pas à 100 % », a-t-il expliqué, rappelant que la Belgique souhaite disposer d’une attaque équilibrée et que le staff technique pourra ainsi gérer les minutes de chacun selon la forme du moment.

Cette approche prudente apparaît d’autant plus pertinente que la préparation des Diables Rouges a été perturbée par l’incendie du dépôt textile de Tubize, qui a généré des fumées contenant de l’amiante et a contraint la Fédération belge à restreindre les séances d’entraînement sur le site. Les autorités locales ont indiqué que l’incendie, démarré lundi, reste incontrôlé, obligeant les joueurs et le personnel à s’entraîner ailleurs dans les jours précédant le tournoi.

L’engagement de Lukaku jusqu’en 2030 représente également un signal fort pour les jeunes joueurs belges, qui voient en lui un modèle de persévérance et de professionnalisme. En plus de ses performances passées – plus de 70 buts inscrits en rouge et blanc – le Belge met en avant la nécessité d’une gestion rigoureuse de la santé, notamment à travers la collaboration avec les équipes médicales et la mise en place d’un suivi personnalisé.

Son ambition de terminer sa carrière internationale à 37 ans repose sur une stratégie où la prévention des blessures, le suivi nutritionnel et les programmes de réhabilitation occupent une place centrale. Ainsi, même si la saison actuelle a été marquée par l’absence de jeu, Lukaku affirme que les leçons tirées de ces mésaventures le rendront encore plus résilient pour les deux prochaines coupes du monde, offrant à la Belgique l’opportunité de compter sur l’un de ses meilleurs buteurs pendant encore plusieurs années





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