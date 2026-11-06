Romelu Lukaku convoqué pour la Coupe du monde 2026 avec la Belgique

La Belgique convoque Romelu Lukaku pour la Coupe du monde 2026 en raison d'un risque de suspension pour Dries Mertens. L'attaquant rejoint une sélection en pleine transition.

La Belgique a officiellement convoqué Romelu Lukaku pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cette sélection fait suite à une décision tactique visant à sécuriser l'effectif attaquants face à une situation potentiellement critique concernant Dries Mertens. L'international belge reste sous la menace directe d'une suspension.

Suspension potentielle de Dries Mertens

L'entraîneur de la Belgique a préféré Romelu Lukaku pour couvrir le risque de manque à gagner. Si Dries Mertens reçoit un carton jaune lors du match en Turquie, il sera suspendu pour la rencontre contre l'Italie. Cette contrainte logique a poussé la direction technique à ajouter une option offensive supplémentaire dans la liste des joueurs retenus. La priorité était de disposer d'une solution de rechange fiable et expérimentée.

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Parcours atypique de Romelu Lukaku

Attaquant globe-trotteur, Romelu Lukaku a évolué en Grèce, en France, en Belgique, aux États-Unis et au Mexique. Cette diversité géographique souligne sa capacité d'adaptation et son expérience internationale. Le sélectionneur souligne qu'il suit ce joueur depuis un certain temps, malgré les difficultés logistiques. Le décalage horaire a empêché une présence physique sur place, mais les analyses vidéo ont été exhaustives.

Connaissances mutuelles et performances

Le sélectionneur connaît Romelu Lukaku pour sa période au club de Gand. Il a d'ailleurs affronté ce joueur lorsqu'il était coach de l'Antwerp. Les performances de Romelu Lukaku à Monterrey et aux États-Unis ont confirmé sa valeur ajoutée. Il marque partout où il joue, ce qui constitue un atout majeur pour la Belgique. Ces statistiques ont justifié l'offre de convocation malgré la distance.

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Choix de Hugo Ekitike et retrait stratégique

La sélection inclut également Hugo Ekitike, un jeune attaquant au fort potentiel. Il a été préféré à d'autres éléments plus jeunes pour son avenir prometteur. En parallèle, certains joueurs ont fait le choix de ne plus être sélectionnés. Un joueur de 24 ans a décidé assez tôt de ne plus faire partie du dispositif. Cette décision a été acceptée par l'entraîneur, bien qu'elle ait des conséquences à long terme.

Objectifs futurs et Ligue des Nations

La Belgique travaille en vue de la Ligue des Nations, des qualifications pour l'Euro et du tournoi en Angleterre. Les Brésiliens et les Argentins effectuent des trajets similaires pour rejoindre les compétitions. La convocation de Romelu Lukaku s'inscrit dans cette logique de préparation intensive. L'équipe vise une performance optimale malgré les défis logistiques et sportifs.