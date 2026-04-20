Romelu Lukaku de retour à Naples : un climat de tensions persistantes

Après une rééducation controversée en Belgique, Romelu Lukaku est rentré à Naples. Entre malentendus médicaux et menaces de mise à l’écart, le retour du Diable Rouge s'annonce tendu avec la direction napolitaine.

Le feuilleton Romelu Lukaku connaît un nouveau rebondissement majeur alors que l’attaquant international belge a officiellement posé le pied sur le sol italien ce lundi. Après un séjour prolongé en Belgique, marqué par une rééducation effectuée loin du centre d’entraînement de son club actuel, le joueur a regagné Naples . Ce retour, très attendu et entouré d’un climat pesant, met fin à plusieurs semaines d’incertitude et de tensions palpables entre le colosse belge et la direction napolitaine.

Aperçu tard dans la nuit à l’aéroport de Zaventem avant son envol, Big Rom est resté fidèle à sa posture de mutisme, évitant soigneusement les journalistes présents à sa descente d’avion à Naples-Capodichino. L’ambiance à son arrivée était pour le moins glaciale, illustrée par une anecdote révélatrice : pressé de quitter les lieux dans un van privé, le joueur a dû patienter quelques instants après avoir oublié sa tablette à bord de son jet, soulignant une fébrilité inhabituelle dans un contexte déjà largement fragilisé. La racine de ce conflit réside dans une divergence profonde concernant la gestion de sa santé physique. Alors que le staff médical de Naples exigeait un retour immédiat de l’attaquant après ses premiers examens réalisés à Tubize, Lukaku a fermement imposé son choix de poursuivre sa convalescence sur ses terres natales. Cette décision, perçue comme un acte de défiance par la direction du club, a fait couler beaucoup d’encre en Italie. Des sources comme le journal La Repubblica ont même évoqué l’hypothèse d’une mise à l’écart définitive de l’attaquant, une sanction extrême reflétant l’agacement des dirigeants napolitains face à ce qu’ils considèrent comme un manque de loyauté envers les protocoles du club. L’enjeu financier et sportif est immense pour le Napoli, qui espérait pouvoir compter sur son fer de lance le plus rapidement possible pour consolider sa position en championnat. Cependant, du côté de l’entourage du joueur, le discours est radicalement différent. Pour Romelu Lukaku, ce retour en Belgique n’était pas un caprice, mais une nécessité absolue dictée par son expérience passée. Ayant subi une rechute lors de sa précédente blessure après un retour précipité en Italie, l’attaquant ne souhaite plus jouer avec sa condition physique. Il martèle qu’il s’agissait de la seule option viable pour retrouver une forme optimale et pérenne. Cette intransigeance cache une ambition plus vaste : celle d’arriver au sommet de son art pour les échéances internationales majeures, et notamment la prochaine Coupe du monde. Lukaku privilégie désormais la prudence à long terme au détriment des attentes court-termistes de son employeur. Alors que les retrouvailles avec ses coéquipiers et le staff technique s’annoncent électriques, tout le monde se demande désormais si le joueur pourra réintégrer le groupe sans heurts ou si cette fracture marque le début d’une fin de collaboration prématurée dans le sud de l’Italie





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