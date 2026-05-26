Romelu Lukaku : « Je n’aurais pas dû aller au Qatar, je suis en meilleure forme que avant la Coupe du Monde 2022 »

Romelu Lukaku, meilleur buteur des Diables Rouges, revient sur son passage au Qatar et sa préparation en Belgique. Il évoque son forme physique et son envie de redevenir la meilleure version de lui-même. Il évoque également sa relation avec Naples et son avenir au club.

Je suis en meilleure forme qu’avant la Coupe du Monde 2022, je n’aurais pas dû aller au Qatar à l’époque. Je n’avais plus été aussi rapide depuis plusieurs années.

Physiquement, les voyants sont au vert. Mais il doit encore retrouver le rythme de la compétition, logique. Il n’a plus joué depuis le 6 mars et ne totalise que 64 minutes cette saison. Avec l’équipe nationale, nous faisons tout pour que je retrouve le rythme.

Des matches vont être organisés spécialement pour moi. Le meilleur buteur des Diables reste prudent et tempère les attentes en vue du début de la Coupe du Monde. Je ne pars pas en pensant que je serai déjà titulaire. Ni que je vais jouer une heure.

Ce serait complètement fou de penser ça Il s’agit des Diables Rouges à la Coupe du monde, il faut voir les choses dans leur ensemble. Je n’ai joué que 64 minutes. Il faut donc rester un peu raisonnable. Je ferai tout pour être prêt, et je pourrai ainsi apporter ma contribution à l’équipe à un stade ultérieur.

Sa revalidation en Belgique a fait couler beaucoup d’encre et a crispé sa relation avec Naples. Ça m’énerve un peu la façon dont certains médias italiens ont présenté les choses. Ils ont vraiment exagéré. Je ne suis pas venu ici en vacances.

Je voulais redevenir la meilleure version de moi-même le plus vite possible. En vue de la Coupe du monde, mais aussi pour Naples. Après tout ce tumulte, son avenir au Napoli semble s’écrire en pointillé. Pas pour Lukaku qui n’envisage pas un départ cet été.

En ce qui concerne ma relation avec Naples : tout va bien. Il n’y a aucun problème. On comprend pourquoi j’ai agi ainsi. Mon amour pour Naples reste intact.

Il me reste un an de contrat, dans ma tête, je suis un joueur de Naples. Je ne suis pas du genre à demander à partir. Quand les joueurs ne connaissent pas un entraîneur, ils se mettent à passer des coups de fil pour se renseigner. Il y avait beaucoup d’interrogations.

Lors de la première sélection de Tedesco, j’étais assis à côté de Thibaut, on a regardé autour de nous et on ne connaissait presque plus personne. C’était trop radical. Et sur le plan tactique, eh bien… Ça ne fonctionnait pas On aurait dû choisir un autre sélectionneur. Les joueurs avaient proposé le nom de Thierry Henry après le Qatar.

C’était l’homme de la situation. Il connaît bien le plus haut niveau et nous aurait rappelé nos responsabilités, mais bon..





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