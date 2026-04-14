Romelu Lukaku mis à l'écart à Naples jusqu'à la fin de la saison ?

Selon des informations de La Repubblica, Romelu Lukaku pourrait être écarté de l'effectif de Naples jusqu'à la fin de la saison. Le club n'a pas encore confirmé cette information. Le buteur belge avait déjà manqué un rassemblement des Diables Rouges en raison d'une blessure et était resté en Belgique pour sa rééducation.

Romelu Lukaku devrait être mis à l'écart de l'effectif de Naples jusqu'à la fin de la saison, selon les informations divulguées mardi par le quotidien italien La Repubblica. Le club n'a cependant pas confirmé ces informations pour le moment, créant ainsi une atmosphère d'incertitude autour de la situation du buteur belge. Lukaku, qui a initialement manqué le stage des Diables Rouges aux États-Unis en mars en raison d'une blessure à la hanche, était resté en Belgique pour travailler sur sa condition physique. Il avait choisi de suivre un programme personnalisé à Anvers, alors que Naples attendait son retour en Italie. Cette décision a suscité des interrogations, d'autant plus que le directeur sportif de Naples , Giovanni Manna, avait déclaré la semaine dernière que Lukaku était conscient des conséquences de ses choix. L'attente du club semble désormais se diriger vers une séparation temporaire, voire définitive, avec son attaquant vedette.

Selon La Repubblica, Lukaku est attendu à Naples le 20 avril, date de son retour annoncé. Le journal affirme que la position du club n'a pas évolué et que Lukaku ne serait pas intégré à l'équipe jusqu'à la fin de la saison en cours. Cette décision soulève de nombreuses questions quant à l'avenir de Lukaku au sein du club napolitain. Son contrat, qui expire en 2027, sera au centre des discussions après la fin de la saison. L'attaquant, âgé de 32 ans, avait été blessé à la cuisse lors de la préparation estivale et n'a fait son retour en compétition qu'en janvier. Depuis, il a participé à sept matchs en tant que remplaçant, dont cinq en championnat, marquant un seul but pour un total de 64 minutes de jeu. Ce faible temps de jeu et ce manque d'impact, combinés à sa blessure et à son absence prolongée, ont visiblement pesé dans la balance des dirigeants napolitains. Le club semble donc prêt à prendre des mesures drastiques pour encadrer et gérer au mieux la situation de son attaquant.

Les implications de cette éventuelle mise à l'écart sont nombreuses, tant sur le plan sportif que financier. Sportivement, Naples devra trouver des solutions offensives pour pallier l'absence de Lukaku, qui était censé apporter de l'expérience et du poids en attaque. Financièrement, le club pourrait être amené à reconsidérer son investissement sur le joueur, et réfléchir à un éventuel transfert ou à une résiliation de contrat. L'avenir de Lukaku à Naples est donc incertain, et les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer la suite de sa carrière. La direction du club et le joueur devront trouver un terrain d'entente pour la gestion de cette situation complexe. Les supporters napolitains, quant à eux, attendent avec impatience d'en savoir plus sur les décisions qui seront prises et sur l'avenir de leur équipe. L'atmosphère est tendue et les attentes sont élevées concernant cette affaire qui monopolise l'attention des observateurs du football italien et belge





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