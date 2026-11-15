Ronaldinho fait son retour en compétition avec Ravenne en Italie

Ronaldinho revient sous les couleurs de Ravenne en Serie D italienne, marquant une passe décisive lors de sa première rencontre officielle depuis 2015 face à Forli.

Après une absence de près de huit ans des terrains de compétition, l'ancien Ballon d'Or 2005 Ronaldinho a effectué son retour officiel sous les couleurs du club italien de Ravenne. Le légendaire attaquant brésilien, connu pour ses passages marquants au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003, au FC Barcelone entre 2003 et 2008, ainsi qu'à l'AC Milan entre 2008 et 2011, a disputé l'intégralité de la première mi-temps du match opposant Ravenne à Forli. Cette apparition exceptionnelle, la première pour le champion du monde 2002 avec le Brésil et vainqueur de la Ligue des champions en 2006, s'est déroulée devant un public et une caméra attentifs, marquant un moment historique pour le club et ses supporters nostalgiques.

Détails du match et performance technique

Ronaldinho, dont la chevelure grise était enserrée dans un bandeau et dont la silhouette avait quelque peu changé avec les années, a joué avec une intensité mesurée mais significative. Le prodigieux dribbleur des années 2000 s'est concentré sur la circulation du ballon, effectuant souvent des passes à une ou deux touches, tout en ralentissant parfois le rythme d'attaque de son équipe pour préserver son énergie. Malgré un jeu moins explosif que celui qu'on lui connaissait, il a joué un rôle crucial dans la dynamique offensive, délivrant l'avant-dernière passe décisive qui a permis à son coéquipier Guilo Donati d'ouvrir le score à la 36e minute. Le score était de 1-0 à la pause lorsque Ronaldinho a quitté le terrain, non sans avoir partagé de nombreuses poignées de main et accolades avec ses partenaires et les dirigeants du club, témoignant d'une bonne humeur palpable.

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Réactions et contexte organisationnel

Avant ce match, Ronaldinho avait exprimé sa joie profonde, déclarant qu'il était heureux de revenir sur le terrain après une si longue période et de vivre un moment spécial de sa vie. L'événement était organisé sous l'égide d'Ignazio Cipriani, homme d'affaires italo-américain et propriétaire du club de Ravenne depuis 2024. Cipriani se disait ravi de voir une meute de reporters et de photographes s'amasser autour du terrain, soulignant l'impact médiatique de cette présence. Le club avait annoncé la signature de l'idole brésilienne dès le mois de juin dans le cadre d'une stratégie pour bâtir son image, avec une présentation officielle ayant eu lieu fin août, bien que Ronaldinho n'ait rejoint l'Italie que quelques jours avant le match de dimanche et n'ait participé qu'à une seule séance d'entraînement avec ses coéquipiers.

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Impact médiatique et couverture internationale

La couverture de cet événement a dépassé le cadre local pour toucher un public mondial, démontrant le pouvoir de la nostalgie et du星 de football. Les capacités du stade de Ravenne avaient été temporairement portées de 5 000 à 6 800 places pour accueillir les supporters présents sur place, mais c'est des millions de téléspectateurs à travers le globe qui ont suivi l'action. La chaîne Sky a assuré la retransmission en direct, tandis que la plateforme YouTube a relayé l'événement dans le monde entier, permettant à une génération d'anciens fans de revivre l'ère glorieuse de Ronaldinho. Cette exposition massive a transformé un simple match de Serie D en un phénomène culturel, attirant l'attention des médias internationaux sur le club italien et son nouveau joueur vedette, même pour une seule mi-temps.

Avenir et perspectives pour le club

La question de la suite de la carrière de Ronaldinho avec Ravenne reste ouverte, suscitant autant de curiosité que de scepticisme. Bien que le propriétaire Ignazio Cipriani ait misé sur cette signature pour attirer l'attention, il n'est pas certain que le Brésilien reprenne sérieusement l'entraînement ou dispute d'autres matchs officiels. Les observateurs se demandent s'il va retourner dans sa lampe magique après être sorti quelques instants, ou s'il envisage de s'engager durablement avec le club. Pour l'instant, Ronaldinho a confirmé qu'il était là pour vivre un moment unique, laissant planer le doute sur sa régularité future. Le club doit désormais gérer l'expectative créée par cette apparition tout en continuant ses activités sportives habituelles, avec un héritage médiatique déjà acquis grâce à ce retour symbolique et émouvant sur les terrains de compétition.