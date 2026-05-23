Ronaldinho Gaúcho et la Seleção de Belgique opposés au Match des Célébrités le 24 mai 2026 à Bruxelles

Bruxelles accueillera un événement exceptionnel du football international ! Le 24 mai 2026, le public vivra une soirée inoubliable avec le Match des Célébrités, opposant les Amis de Ronaldinho Gaúcho à la Seleção de Belgique, au RDWM - Stade Edmond Machtens .

Cette annonce est lisible sur le site de vente de tickets lebillet.eu accompagnée d'une photo de l'ancienne star brésilienne du ballon rond, passée par le PSG et le FC Barcelone, entourée de drapeaux belges. Un événement quand on connait l'aura du gaucher champion du monde 2002 avec la Seleção dont les dribbles hantent encore ceux qui l'ont affronté. Un spectacle unique confondant des stars du football, de l'émotion et beaucoup de divertissement.

La magie de l'un des plus grands joueurs de l'histoire, accompagnée de légendes et d'invités internationaux, promet une expérience mémorable pour les fans de tous âge





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