Ronaldinho réapparaît sous le maillot de Ravenne pour un match de Serie C

L'icône brésilienne Ronaldinho, 46 ans, a disputé une mi-temps avec Ravenne en Serie C, marquant son retour sur les terrains professionnels dix ans après sa retraite.

Plus d'une décennie après avoir accroché ses crampons pour la dernière fois en 2015, la légende brésilienne Ronaldinho a revêtu une nouvelle fois les couleurs de son club pour disputer un match de football professionnel. L'icône de 46 ans, ancien Ballon d'Or 2005, a aligné sous le maillot du club italien de Ravenne lors d'un derby de Serie C opposant son équipe à Forli. Cette apparition spectaculaire a eu lieu ce dimanche, marquant un retour inattendu sur les terrains professionnels pour l'attaquant historique de la Seleçao.

Une mi-temps sous le maillot numéro 10 de Ravenne

Ronaldinho a fait son entrée en jeu en tant que titulaire et a porté le prestigieux numéro 10 lors de cette rencontre. Il a pris part à une seule mi-temps avant d'être remplacé, mettant fin à son retour officiel sur un terrain professionnel. Cette performance marque une rupture nette avec sa dernière apparition en compétition officielle, qui datait de septembre 2015, alors qu'il évoluait pour le club brésilien de Fluminense. L'ancien attaquant avait officiellement pris sa retraite quelques mois plus tard, mettant un terme à une carrière jalonnée de succès et de moments magiques.

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Annonce officielle et parcours historique de Ronaldinho

Le retour de l'astucieux brésilien auprès de Ravenne n'est pas survenu du jour au lendemain. La nouvelle avait été officiellement annoncée en juin, en marge de la Coupe du monde, lors d'un événement qui s'est tenu à Miami. Ignazio Cipriani, l'homme d'affaires italo-américain propriétaire du club de Ravenne depuis 2024, avait alors confirmé la signature de la superstar. Ronaldinho avait officiellement rejoint la structure du club italien au mois d'août, préparant ainsi sa rentrée surprise pour la saison en cours de Serie C, le troisième échelon du football italien.

Un palmarès prestigieux et des souvenirs marqués

La carrière de Ronaldinho est l'une des plus brillantes de l'histoire du football moderne. Surnommé pour sa technique soyeuse et sa créativité déconcertante, il a porté les maillots de clubs prestigieux tels que le Paris SG entre 2001 et 2003, le FC Barcelone de 2003 à 2008, et l'AC Milan de 2008 à 2011. Avec le FC Barcelone, il a remporté la Ligue des Champions en 2006 et le championnat d'Espagne. Il a également glané la Copa Libertadores en 2013 avec l'Atlético Mineiro. Sur le plan international, il a été sacré champion du monde avec le Brésil en 2002 et a disputé 97 matchs officiels pour la Seleçao, marquant 33 buts au cours de sa carrière en équipe nationale.

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Contexte sportif et attentes pour la suite de la saison

Ce match de Serie C contre Forli s'inscrit dans le cadre d'une saison où Ravenne dispute le troisième échelon national italien. La présence de Ronaldinho, même pour une demi-heure, a attiré l'attention des médias et des fans de football dans le monde entier. Son retour souligne la volonté du club de Ravenne, dirigé par Ignazio Cipriani, de mettre en avant des figures historiques du sport pour dynamiser l'intérêt autour de la formation. Pour les supporters de Ravenne, cette apparition a été l'occasion de revivre les moments de magie offerts par l'une des plus grandes idoles du football international des années 2000.

Distinction entre retour sportif et carrière passée

Il est important de noter que cette participation à un match de football professionnel ne signifie pas un retour complet à la compétition de haut niveau pour Ronaldinho. L'ancien star mondiale a respecté les limites imposées par son retour, se limitant à une seule mi-temps. Ce geste conserve le caractère symbolique et événementiel de son apparition, loin des exigences physiques d'une saison complète. Les observateurs sportifs notent que cette performance met en lumière l'état actuel de forme de l'attaquant, tout en célébrant son héritage durable dans le monde du football italien et international. Le club de Ravenne semble utiliser cette opportunité pour renforcer sa visibilité médiatique et honorer la légende qui a rejoint leurs rangs cette année.