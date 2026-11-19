L'ancienne ministre Roselyne Bachelot estime que la dédiabolisation du RN s'effondre. Elle appelle à une refonte de la stratégie politique pour contrer cette montée.

L'ancienne ministre Roselyne Bachelot tire la sonnette d'alarme en déclarant que les fondations de la dédiabolisation du Rassemblement National commencent à se fissurer. Selon elle, la perception publique change radicalement et il devient impossible de maintenir le déni. Cette prise de position marque un tournant décisif dans le discours de la droite classique face à la montée en puissance de l' extrême droite en France.

Une dédiabolisation en cours d'effondrement

Roselyne Bachelot observe avec inquiétude que la qualification du Rassemblement National comme parti d'extrême droite s'impose désormais clairement dans l'opinion publique. Elle souligne que la perception d'une tendance antisémite au sein du mouvement est également en forte hausse. Bien qu'elle précise ne pas être à l'origine de cette évolution, elle affirme contribuer activement à ce changement d'image en fournissant des arguments intellectuels solides. Cette stratégie vise à briser les barrières psychologiques qui protégeaient auparavant le parti de Marine Le Pen.

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L'approche adoptée par l'ancienne ministre consiste à décrypter ces réalités avec une certaine légèreté, parfois même de l'humour, pour rendre le combat plus accessible. Elle considère que cette méthode fait partie intégrante de sa façon de procéder pour sensibiliser l'opinion. L'objectif n'est pas seulement de dénoncer, mais aussi de transformer durablement la manière dont les électeurs perçoivent les structures idéologiques du Rassemblement National. Ce changement de ton reflète une urgence politique croissante.

Refonte stratégique et rejet des alliances risquées

Le principal problème historique identifié par Roselyne Bachelot réside dans le fait que le Rassemblement National et l'extrême droite ont longtemps constitué un angle mort de la politique française. Pendant des décennies, ces forces politiques étaient considérées comme frappées d'indignité historique, notamment en raison des épisodes collaborationnistes passés. Cette vision conduisait à sous-estimer la nécessité de combattre leurs idées sur le plan intellectuel et culturel. Cette complaisance relative a profondément évolué avec le temps.

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Face à cette mutation, il est impératif de revoir les logiciels politiques et de mener des combats concrets sur des sujets précis comme la culture, l'économie et les droits des femmes. Roselyne Bachelot insiste sur la nécessité de décrypter les valeurs morales qui fondent l'extrême droite pour mieux les contrer. Les partis libéraux doivent comprendre que lutter contre l'extrême droite sert aussi à se démarquer des personnalités de droite qui pourraient glisser vers des positions radicales. Cette contamination idéologique est qualifiée de stratégie mortifère par l'ancienne ministre.

Elle critique vivement la social-démocratie pour sa stratégie actuelle qui consisterait à sauver ses postes en réalisant une alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Pour Roselyne Bachelot, cette union est dangereuse car elle favorise l'adoption d'idées populistes par emulation. Elle estime qu'il est toujours préférable pour les électeurs de choisir l'original plutôt que la copie. La responsabilité de convaincre les électeurs tentés par le Rassemblement National incombe donc prioritairement à la droite traditionnelle.

Appel à une nouvelle personnalité dirigeante

En plus de mobiliser contre l'extrême droite, Roselyne Bachelot souhaite simplifier le paysage politique français. Elle plaide pour l'émergence d'une grande personnalité de droite capable de proposer un vrai projet pour le pays. Cette figure idéale ne doit pas être décrite comme un mouton à cinq pattes ni comme un oiseau du paradis, mais comme une autorité porteuse de valeurs solides. Elle attend des initiatives très concrètes pour redonner confiance aux citoyens.

La conviction de l'ancienne ministre est que la France a besoin d'un président de la République fort qui incarne ces principes. Ce leadership doit permettre de restructurer l'offre politique nationale et de proposer une alternative crédible aux discours radicaux. L'heure n'est plus à la gestion de crise ou à la simple opposition, mais à la proposition de solutions durables. Cette vision appelle à une transformation profonde des structures de gouvernance pour répondre aux défis actuels. La stabilisation du débat public passe par cette clarté nouvelle.